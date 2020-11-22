“كارفور الأردن” تطرح عروضا ترويجية

عمان- أعلنت “كارفور”، التي تديرها شركة “ماجد الفطيم” في الأردن، عن إنطلاق عروض “جمعة كارفور” لكل يوم وعلى مدار 9 أيام متتالية ابتداء من 22 تشرين الثاني، والتي تقدم لعملاء “كارفور” أسعار تنافسية على المنتجات الأكثر رواجا في 2020. وكشفت “كارفور”، عن توقعاتها بشأن المنتجات الأكثر مبيعاً خلال عروض “جمعة كارفور”، لا سيما بعد الارتفاع الذي شهدته نسبة المبيعات عبر الإنترنت بنحو 15 % في ظل انتشار جائحة كوفيد 19، حيث من المتوقع أن تشمل منتجات التجزئة الأكثر مبيعا في الأردن، مجموعة واسعة من المنتجات والسلع من اللوازم المنزلية إلى منتجات التجميل أو العناية الشخصية والملابس.

وفي ظل تركيز “كارفور” على تقديم التجارب التي تتيح تحقيق قيمة عالية، توفر “جمعة كارفور” 9 أيام متتالية من فرص التوفير، حيث تحرص “كارفور” على قيام عملائها بمراقبة ومراعاة ميزانياتهم، وإتاحة الفرصة أمامهم للتسوق وشراء مجموعة من السلع والمنتجات العالية الجودة بأسعار مخفضة من خلال عروض وحملات تسويقية استثنائية. وتتضمن هذه العروض، تخفيضات تصل إلى 50 % على العديد من المنتجات، بما فيها الأجهزة الإلكترونية والمنزلية. وسوف تتوفر العروض أيضا عبر الإنترنت من خلال موقع “كارفور” ليصل إلى كافة فروع كارفور.

وتتوقع “كارفور”، أن يُقبل عدد كبير من العملاء على الاستفادة من عروض ذات قيمة كبيرة في عدة مجالات ومنتجات المطبخ، لا يخف على أحد تحول العديد من الناس إلى طهاة خلال التزامهم بمنازلهم في الفترة الأخيرة. وبناء على بيانات المبيعات للعام 2019، تشكل مواد الطهي ما بين 2 إلى 5 في المائة من إجمالي المبيعات. وبناءً على قائمة المبيعات للمراكز العشرة الأولى، من المتوقع أن تشهد أدوات الطهي والخبز رواجاً كبيراً، حيث يسعى العملاء إلى ممارسة هوايات فنون الطهي الجديدة واختيار البقاء وتناول الطعام في منازلهم ، بدلا من زيارة المطاعم.

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