“كارفور” تؤكد التزامها نحو عملائها في الأردن خلال الشهر الفضيل

أعلنت كارفور، التي تديرها ماجد الفطيم في الأردن، عن تأكيد التزامها نحو عملائها وتعزيز رؤيتها “العميل أولًا” من خلال طرح مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تبسيط عملية التسوق والتوفير وذلك قبل بداية شهر رمضان الكريم.

تتفهم ماجد الفطيم تفضيلات العملاء الأردنيين بشكل جيد للغاية نظرًا لكونها الرائدة في المملكة الهاشمية حيث تقوم بتشغيل 34 متجراً، إضافةً الى خدمة 3.2 مليون عميلاً في فترة ما قبل وخلال شهر رمضان الماضي. وخلال شهر رمضان 2018 كانت نسبة شراء العملاء 20٪ من الأغذية الطازجة وخاصة لمنتجات اللحوم، بينما وصلت نسبة مبيعات المواد الغذائية الأساسية مثل الزيت والبقول والأرز الى 75٪. وعلى الرغم من مواصلة كارفور في ضمان تخفيض الإنفاق وزيادة التوفير لعملائها والذي بلغ متوسط 30٪ خلال العام الماضي، فإن الجمود المستمر لقطاع التجزئة الوطني يعكس زيادة الضغط على العملاء لإدارة إنفاقهم.

وسوف تقوم كارفور هذا العام بتأكيد إلتزامها نحو عملائها من خلال طرح أفضل الخيارات من حيث الجودة المترافقة مع أفضل الأسعار. ومن أجل تبسيط تجربة التسوق خلال الفترة المتميزة بالانشغال المكثف، تقوم كارفور بتسهيل عملية الإدخار على الأردنيين من خلال عرض أسعار 200 سلعة في جميع متاجرها بثلاثة خيارات مختلفة بحسب العلامة التجارية والسعر بهدف توفير البديل الأمثل الذي يناسب القدرة الشرائية لأكبر عدد ممكن من العملاء.

وسوف تشمل الخيارات سعر العلامة التجارية الرائدة في تلك الفئة، وسعر المنتجات الحاملة علامة كارفور التجارية لنفس الفئة (والذي يمثل توفير بنسبة 23 ٪)، وأرخص منتج متاح في تلك الفئة (والذي يمثل توفيرًا بنسبة 54٪. ولضمان تجربة تسوق بأفضل الأسعار التنافسية، سوف تقوم كارفور بإسترداد 10 أضعاف فرق السعر في حال حصول العميل على السلعة ذاتها بأقل قيمة في متجر آخر.

وبلغت ذروة المتسوقين في شهر رمضان الماضي قبل ساعتين فقط من الإفطار في كارفور، ولجعل تجربة التسوق أكثر ملاءمة في عام 2019، تقدم كارفور حلول التسوق عبر الإنترنت من خلال موقعها الإلكتروني فضلاً عن الشراكة القائمة مع باسكت.جو Basket.jo. وأُطلقت مؤخراً في متجر كارفور سيتي مول خدمة التوصيل إلى المنازل والتي تسمح للمتسوقين بنقل مشترياتهم إلى المنزل بينما يواصلون متابعة نشاطاتهم اليومية.

وعلق السيد الان انجلبرت، مدير كارفور الأردن لدى ماجد الفطيم للتجزئة، قائلًا: “يتميز شهر رمضان الكريم بالانشغال الشديد لجميع الأردنيين، ونحن ملتزمون في تقديم قيمة لا تضاهى لعملائنا فضلاً عن تبسيط تجربة تسوقهم لكي يتمكنوا من التركيز على الأمور الأهم في حياتهم ومشاركة لحظات رائعة مع أحبائهم”.