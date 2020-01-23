كارفور تعلن عن جوائز حصرية بقيمة 50,000 دينار لمستخدمي برنامج الولاء الرقمي “ماي كلوب” في الأردن

200 ألف متسوق يسترجعون ما يعادل مليوني دينار أردني من مشترياتهم عبر “ماي كلوب” في العام الماضي

أعلنت كارفور، التي تمتلك “ماجد الفطيم” حق الامتياز الحصري لاستخدام علامتها التجارية في الأردن، عن جوائز حصرية لأعضاء برنامج الولاء الخاص بها “ماي كلوب” بقيمة 50,000 دينار أردني، أي ما يعادل 500,000 نقطة، وذلك بمناسبة مرور عام كامل على إطلاق البرنامج في الأردن.

ويذكر أن ’ماي كلوب‘ هو برنامج ولاء رقمي مجاني لعملاء كارفور يمكّن الأعضاء المسجلين فيه من جمع النقاط عند قيامهم بأي عملية شراء من البضائع المختارة، واستبدال كل 100 نقطة يتم جمعها بقسيمة شرائية رقمية قيمتها 10 دنانير. كما يمكّن البرنامج العملاء من الحصول على خصومات وعروض ’ماي كلوب‘ الحصرية، ما يجعله من التطبيقات الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط، وبمناسبة مرور عام على إطلاق البرنامج في الأردن تحتفل كارفور بزبائنها المستخدمين للبرنامج من خلال توزيع 500,000 ألف نقطة على شكل سحوبات أسبوعية.

وقال آلان أنجلبرت، مدير كارفور الأردن لدى “ماجد الفطيم للتجزئة”: “يعد ’ماي كلوب‘ برنامج ولاء مبتكر بفضل ما يوفره للعملاء من إمكانية استرجاع جزء من الفاتورة على شكل نقاط عند استكمال عملية الشراء، ليحقق بذلك المزيد من أسعد اللحظات لعملائنا. ويعد برنامج ولاء كارفور الأفضل قيمة في المملكة، إذ قام أكثر من 200,000 متسوق باسترجاع مليوني دينار أردني على شكل قسائم شرائية في العام الماضي، ويشكل هذا البرنامج قيمة مضافة لأفضل الأسعار التي يقدمها كارفور للجمهور بشكل يومي”.

يمكن للعملاء التسجيل في “ماي كلوب” من خلال تطبيق كارفور الجديد المتوفر للتحميل مجاناً عبر منصات أندرويد وiOS. ويتم تزويد كل عميل مسجل بشيفرة باركود رقمية فريدة يتم مسحها ضوئياً عند صناديق الدفع لجمع النقاط والاستفادة من الخصومات الحصرية. كما يمكن الحصول على حساب عائلي يتيح للعائلات كسب النقاط بشكل جماعي.

يتوفر تطبيق كارفور للتنزيل الآن عبر كل من Google Play لأجهزة آندرويد وApp Store لأجهزة آيفون، وسوف توفر كارفور الأردن موظفين متخصصين بالبرنامج، بالإضافة إلى شبكة إنترنت مجانية في جميع متاجرها في الأردن لمساعدة عملائها على تحميل التطبيق والتسجيل فيه واستخدامه بسهولة عند تسوقهم في المتجر.