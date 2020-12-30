“كارفور” تفتتح هايبرماركت جديدا في محافظة الزرقاء

عمان- افتتحت كارفور، التي تملكها وتديرها شركة “ماجد الفطيم” في الأردن، يوم الأحد 27 كانون الأول 2020، هايبرماركت جديدا في محافظة الزرقاء، وهو خامس هايبرماركت تفتتحها كارفور في الأردن. وجرى حفل الافتتاح بحضور كل من عطوفة محافظ الزرقاء السيد حجازي عساف، ومساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة السيد مهند غش مندوباً عن الوزارة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي القطاع العام والخاص والوسائل الإعلامية.

يمتد كارفور هايبرماركت الجديد على مساحة 6,000 متر مربع، ويتواجد في شارع الجيش بجانب مستشفى الأمير هاشم العسكري في محافظة الزرقاء. ويضم خمسة أقسام رئيسية، ويحتوي أكثر من 25,000 من المنتجات المتنوعة الموزعة في أقسام الإلكترونيات والأدوات المنزلية والملابس والمستلزمات الغذائية والمنتجات الصحية والمأكولات الطازجة والملحمة والمسمكة والخضراوات والفواكه وقسم المخبوزات والوجبات الجاهزة.

ويأتي هذا الافتتاح في إطار خطط كارفور التوسعية والتزامها بدعم نمو وازدهار المجتمعات التي تعمل فيها، باعتبارها جزءاً منها. إذ تُعتبر كافور الشريك المحلي الموثوق به، الذي يعمل على تحقيق قيمة أكبر لقطاع تجارة التجزئة والاقتصاد بشكلٍ عام. وتحرص كارفور على تعزيز سبل التعاون والشراكة مع أفراد المجتمعات. وتعمل على إبرام المزيد من التعاقدات التجارية مع التجار والموردين المحليين لمختلف الأصناف الغذائية وغير الغذائية بأشكالها المتنوعة، حيث تعمل حالياً مع ما يزيد عن 500 مورّد أردني، إضافةً إلى المساهمة بتوفير فرص عمل جديدة للأردنيين والأردنيات انطلاقاً من برامجها للمشاركة المجتمعية لينضموا إلى 2100 زميل يعملون في كارفور الأردن.

وسيُقدم كارفور هايبرماركت الجديد في الزرقاء، تجربة تسوق مميزة لأبناء المحافظة عن طريق توفير مجموعة واسعة من المنتجات التي يرغبون بها. بالإضافة إلى العروض والخصومات والحملات التي تقدمها كارفور الأردن، على مدار السنة لكافة عملائها، وذلك ترجمةً لرؤية شركة “ماجد الفطيم” في تحقيق أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم. ومن الجدير ذكره أن كارفور الأردن تضع حالياً اللمسات النهائية لافتتاح عدد من الفروع الأخرى قبل بداية العام الجديد.

من جهته، صرّح رئيس مجلس إدارة شركة أرض القمر للتطوير العقاري التي تعمل تحت مظلة مجموعة الأرض الدولية للاستثمار والتطوير العقاري، وهي الشركة المطورة والمشغلة لمشروع “سوق باب المدينة” -الزرقاء، المهندس سعيد بهجت سعيد بالقول: “سعداء بافتتاح كارفور هايبرماركت في سوق باب المدينة الذي نجسد من خلاله رؤية شركتنا المتمثلة في إضافة قيمة نوعية، سواء لشبكة المستأجرين أو لزوار المول، من خلال تقديم تجربة تسوق جديدة للمرة الأولى في الزرقاء تحمل في طياتها الفرص التوسعية للقطاع المؤسسي والعلامات التجارية المختلفة.”