كارلوس ساينز جونيور يهنئ والده بفوزه برالي دكار

مدن- نشر سائق الفورمولا 1 في فريق مكلارين ​كارلوس ساينز​ جونيور هذه الصورة على حسابه الرسمي على إنستغرام وتويتر وهي تُظهر والده كارلوس ساينز الأب.

وشارك ساينز الأب في رالي داكار وتمكن من الفوز به في فئة السيارات. وعنون ساينز الصورة: “فاز والدي بـ3 ​راليات دكار​ مع 3 فرق مختلفة وما زال لديه نفس الطاقة والحيوية والشغف. انا اشعر بفخر كبير بأنه والدي ومن الصعب علي ان اشرح مشاعري. انا احبك”.

تجدر الإشارة ان ساينز الأب قاد سيارة BAHRAIN JCW X-RAID TEAM وكان مساعده هو لوكاس كروز. -(وكالات)