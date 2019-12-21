لندن (المملكة المتحدة) – أعلن نادي إيفرتون الانجليزي لكرة القدم السبت، تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المقال حديثا من مهامه الفنية مع نابولي، مدربا له بموجب عقد لمدة أربعة أعوام ونصف العام.

وسيتولى أنشيلوتي، الفائز بمسابقة دوري ابطال أوروبا ثلاث مرات، مهامه الرسمية الاحد، علما أنه سيكون متواجدا في ملعب فريقه الجديد “غوديسون بارك” حيث يستضيف منافسه ارسنال في وقت لاحق اليوم السبت، مع افتتاح مباريات المرحلة 18 من الدوري الممتاز. (أ ف ب)