لندن (المملكة المتحدة) – أعلن نادي إيفرتون الانجليزي لكرة القدم السبت، تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المقال حديثا من مهامه الفنية مع نابولي، مدربا له بموجب عقد لمدة أربعة أعوام ونصف العام.

🔵 | Introducing the new manager of Everton Football Club, @MrAncelotti! #WelcomeMrAncelotti pic.twitter.com/zNNoix8H5R

— Everton (@Everton) December 21, 2019