كاريس ليفيرت يغيب عن فريقه الجديد انديانا لأجل غير مسمى

لوس انجليس – أعلن إنديانا بيسرز، أن لاعبه الجديد كاريس ليفيرت، المنتقل اليه قبل أيام معدودة في صفقة التبادل التي شملت اربعة فرق في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين وأرسلت جيمس هاردن من هيوستن روكتس الى بروكلين نتس، سيغيب عن الملاعب لأجل غير مسمى، بعد اكتشاف وجود كتلة صغيرة في كليته اليسرى.

وقال بيسرز أنه اكتشف الكتلة الصغيرة خلال اختبار التصوير بالرنين المغناطيسي كجزء من الفحص البدني قبل اكتمال صفقة التبادل التي شملته وهيوستن وبروكلين وكليفلاند كافالييرز.

وأفاد في بيان “ليفيرت سيخضع لمزيد من الفحوص الطبية وسيتبع ذلك مزيد من التفاصيل حسب الحاجة”.

وحقق ليفيرت ما معدله 18,5 نقطة مع 4,3 متابعات و6 تمريرات حاسمة في المباراة خلال موسمه الخامس في الدوري قبل أن تشمله صفقة التبادل التي أدت الى تخلي نتس عنه وإعادته الى الفريق الذي اختاره في “درافت 2016” من دون أن يدافع عن ألوانه.

وقال ابن الـ26 عاما في بيان “بالنيابة عن عائلتي وعني، نريد أن نشكر إنديانا بيسرز على دعمهم وتوجيههم”، مضيفا “نحن ممتنون لدقتهم الشديدة أثناء عملية الفحص البدني وأنا أتطلع للانضمام الى الفريق وأن أكون جزءا من هذه المنظمة العظيمة في أقرب وقت ممكن”. وتخلى بيسرز في صفقة التبادل عن فيكتور أولاديبو الى هيوستن.