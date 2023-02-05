كازاخستان – الأردن: 30 عامًا من الصداقة والتعاون

ايداربيك توماتوف سفير جمهورية كازاخستان في الأردن

“في 9 فبراير 2023 ، تحتفل كازاخستان والأردن بتاريخ هام – الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية”

هناك الكثير من القواسم المشتركة بين كازاخستان والأردن. إن بلدينا ، بفضل شعبيهما ونموذج العلاقات الدولية المعتمد ، دولتان متسامحتان تراكمت لديهما خبرة ملحوظة في ترسيخ فكرة التعايش السلمي ومكافحة العنف والتطرف الديني. تتميز بلادنا بوجود تقاليد الضيافة والود التي أرساها أجدادنا وامتدت عبر القرون.

خلال سنوات الحرب الصعبة للحرب العالمية الثانية ، أصبحت كازاخستان موطنًا لعدة ملايين من شعوب القوقاز والجنسيات الأخرى ، وتم ترحيلهم ووجدوا أنفسهم في ظروف معيشية صعبة ، دون سقف فوق رؤوسهم وبلا طعام وسبل عيش. وعلى الرغم من الأوقات الصعبة ، رحبت كازاخستان وتبنت هؤلاء الأشخاص بأذرع مفتوحة ، مما أتاح لهم الفرصة لمواصلة العيش. واليوم ، يطلق العديد من هذه الشعوب بامتنان على كازاخستان وطنهم الثاني. ويمكننا رؤية الصورة نفسها اليوم في الأردن ، الذي يستضيف مئات الآلاف من اللاجئين من سوريا وفلسطين والعراق ودول أخرى على أرضه الكريمة.

وتجدر الإشارة إلى أن المساجد والكنائس في بلدينا جنباً إلى جنب ، مما يدل على أن شعوبنا لديها مبادئ سامية ومشرقة للتسامح.

مع وضع هذا في الاعتبار ، يمكن أن تصبح كازاخستان والأردن نوعًا من الجسر الثقافي والتاريخي الذي يربط بين الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ، والذي من خلاله يمكن لمنطقتنا إقامة تعاون متعدد الجوانب متبادل المنفعة في مختلف القطاعات.

إن تفاعلات شعوبنا متجذرة في الماضي العميق. كما تعلم ، فإن مواطنًا من القبيلة الكازاخستانية “بيرش” المملوكي السلطان ظاهر بيبرس عاش أيضًا في الأردن. ومعروف عن دوره في إعادة إعمار قلعتي الكرك وعجلون.

منذ اليوم الأول لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا ، توحدنا من خلال التقارب أو تشابه المواقف بشأن القضايا العالمية والإقليمية الرئيسية. تتفاعل بلداننا بشكل فعال على منصات متعددة الأطراف ، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة التفاعل واجراءات بناء الثقة في أسيا (CICA) ، حيث تنسق بشكل وثيق إجراءاتها لحل المشاكل الدولية الملحة. يعتبر الأردن اليوم من أكثر الشركاء الواعدين لكازاخستان في العالم العربي ، ولا شك أن مثل هذا التعاون أصبح ممكناً بفضل وجهات النظر الاستراتيجية لقادة بلدينا.

اليوم ، العلاقات الكازاخستانية الأردنية تتطور بشكل ديناميكي. خلال عامي 2006 و 2009 تمت زيارتان رسميتان للرئيس الأول لكازاخستان السيد نور سلطان نزارباييف إلى الأردن. بدوره ، قام جلالة الملك الأردني عبد الله الثاني بزيارة كازاخستان سبع مرات.

خلال زيارته الرسمية الأخيرة لكازاخستان ، والتي تمت في الفترة من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2017 ، حصل الملك الأردني على “جائزة نور سلطان نزارباييف لمساهمته في بناء عالم خالٍ من الأسلحة النووية والأمن العالمي”. كما التقى قاسم جومارت توكاييف وجلالة ملك الأردن عبد الله الثاني على هامش الدورتين 74 و 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 2019 و 2022 في نيويورك.

كما تتطور العلاقات البرلمانية الثنائية بنشاط. حيث شارك رئيسا مجلسي البرلمان الأردني في الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات الدول الأوراسية ، الذي عقد في الفترة من 23 إلى 24 سبتمبر 2019 في أستانا.

كونها دولة تدعم التسامح في العلاقات بين الأديان ، تشارك المملكة الأردنية الهاشمية بنشاط في أعمال مؤتمر قادة الأديان العالمية والتقليدية ، وهو منبر دولي مهم تم إنشاؤه لتطوير الحوار بين الطوائف العالمية.

في 10-11 يونيو 2015 ، شارك جلالة الملك عبد الله الثاني في المؤتمر الخامس لقادة الأديان العالمية والتقليدية. وحضر المؤتمر السابع ، الذي عقد في سبتمبر 2022 ، وفد أردني برئاسة مديرة المعهد الملكي للدراسات الدينية الدكتورة رينيه حتر.

تدعم كازاخستان والأردن جميع الجهود الدولية الهادفة إلى حل الأزمة السورية ، ونعلم أن المملكة كدولة مجاورة تتحمل مسؤولية كبيرة لاستقبال واستيعاب مئات الآلاف من اللاجئين السوريين ، وفي هذا السياق تقدم كازاخستان مساعدة للاجئين السوريين في الأردن ، وبالتحديد قمنا بتقديم المساعدة الإنسانية إلى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للسوريين الذين يعيشون في مخيم الزعتري ، كما نقدر دور الاردن الذي شارك بنشاط كمراقب في عملية أستانا وقدم مساهمة كبيرة في حل الصراع في سوريا.

اليوم كازاخستان والأردن في تعاون بناء في إطار المنظمات الدولية والإقليمية ، ودعمهنا المتبادل لمبادراتهما الدولية .

نحن نتعاون بنشاط مع الأردن ضمن الأمم المتحدة. يدعم الأردن باستمرار منظمة التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (CICA) والرئاسة الكازاخستانية الحالية لها. تواصل هذه المنظمة سياستها المتسقة لتعزيز الأمن في آسيا ، بما في ذلك في إطار هذه المنصة.

تتعاون كل من كازاخستان والأردن ، باعتبارهما أعضاء في المجتمع الإسلامي ، عن كثب في إطار منظمة التعاون الإسلامي (OIC).

يهتم بلدنا بالتعاون الاستثماري والتجاري والاقتصادي مع الأردن ، إلا أنه لعدد من الأسباب الموضوعية ، فإن حجم التبادل التجاري الحالي في مستوى منخفض. السبب الرئيسي هو عدم وجود طرق لوجستية سريعة ورخيصة بين بلدينا. نتطلع إلى تطوير آلية محددة لتبادل البضائع من البلدين بمشاركة شركات لوجستية كبيرة.

إنني على ثقة من أننا لا نستطيع البقاء مع هذا الوضع ويجب أن نتخذ تدابير فعالة لبناء ممرات تجارية فعالة. وهذا يتماشى تمامًا مع خططنا لتنويع العلاقات التجارية والاقتصادية ، ولا سيما مع مراعاة القرب الإقليمي والتاريخي لمناطقنا.

تلعب اللجنة الكازاخستانية الأردنية الحكومية للتعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والإنساني دورًا هامًا في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية. نأمل أن يكون للاجتماع الخامس المقبل للجنة الحكومية الدولية في عمان في عام 2023 بمشاركة رجال الأعمال أثر إيجابي في توسيع التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين بلدينا ، علاوة على إقامة اتصالات مباشرة بين مجتمع الأعمال في البلدين. سيساهم في الكشف الكامل عن الفرص الوافرة للتعاون المتبادل في مختلف المجالات.

مع الأخذ في الاعتبار الاهتمام المتزايد من قبل سياحنا بالوجهة الأردنية بسبب كثرة المواقع التاريخية ، نحتاج إلى العمل على تحرير نظام التأشيرات وفتح رحلات جوية مباشرة بين بلدينا.

استنادًا إلى القطاعات التي يُحتمل تطويرها في اقتصاد كازاخستان ، يمكن أن تصبح الزراعة والابتكارات والرقمنة مجالات ممكنة لتطوير التجارة الثنائية والتعاون الاقتصادي والاستثماري.

ومن مجالات التعاون الواعدة الأخرى الأمن الغذائي. كازاخستان هي واحدة من رواد العالم في تصدير القمح ، ولديها أيضًا إمكانات هائلة في مجال الزراعة. لذلك ، يمكن لكازاخستان أن تعرض على الجانب الأردني تعاونًا متبادل المنفعة من خلال إنشاء مشاريع زراعية مشتركة أو استثمارات في مشاريع زراعية في كازاخستان أو التعاون في تنظيم توريد الحبوب واللحوم والدقيق الكازاخستاني إلى أسواق الأردن والشرق الأوسط.

من جهته ، يمكن للجانب الأردني تصدير الخضار والفواكه وزيت الزيتون ومنتجات البحر الميت إلى كازاخستان.

تتوقع كازاخستان دخول المملكة في أقرب وقت إلى منظمة الأمن الغذائي الإسلامي التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ، التي تم إنشاؤها بمبادرة من كازاخستان وتعمل بنجاح في أستانا عاصمة بلدنا . في إطار هذه المنظمة ، يمكن للأطراف تطوير مشاريع مختلفة تهدف إلى حل قضايا الأمن الغذائي في منطقة البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

الأردن دولة رائدة في العالم العربي في مجال تطوير الطاقة المتجددة ويمكن لبلداننا إقامة تعاون واعد في تنفيذ مشاريع “الطاقة الخضراء”.

لا أحد يشك في أن التنمية الاقتصادية للدول في العقود المقبلة ستتحدد في المقام الأول من خلال مستوى الابتكار ورقمنة القطاع المالي وقطاعات الاقتصاد والأعمال الأخرى ، وفي هذا الصدد ، نعتقد أنه يمكن لكازاخستان والأردن تأسيس تعاون وثيق في مجال الرقمنة ، بما ينسجم مع المسار الذي أعلنه جلالة الملك الأردني الملك عبد الله الثاني لتحديث الاقتصاد.

إنني على يقين من أن العلاقات بين كازاخستان والأردن في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية آخذة في التطور ، وهناك جميع المتطلبات الأساسية لتفعيلها في المستقبل. إنني على ثقة من أن العلاقات الودية بين بلدينا ستستمر في التعزيز بروح التعاون متبادل المنفعة الهادف إلى ازدهار شعبي البلدين.

ومن المتوقع أنه في المرحلة القادمة سيكون هناك تقارب أكبر بين بلدينا في إطار حوار سياسي مستقر وتوسيع العلاقات الاقتصادية والثقافية والإنسانية.