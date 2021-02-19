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كازاخستان تُثقل سلة فلسطين في التصفيات الآسيوية لكرة السلة

منذ 11 دقيقة

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عمان – الغد – تعرض المنتخب الفلسطيني إلى خسارة كبيرة أمام نظيره الكازاخستاني بنتيجة 93-56 (الشوط الأول 41-31)، في لقاء جمعهما اليوم على صالة مدينة خليفة الرياضية في “المنامة”، ضمن منافسات النافذة الثانية عن المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2021.

وحسمت كازاخستان نتائج كامل الأرباع (20-18)، (21-13)، (23-9)، (29-16)، وهو اللقاء الذي برز فيه المجنس الأمريكي كيندال دايكيس من جانب المنتخب الفلسطيني محققا “الدبل دبل” بتسجيله 22 نقطة و10 متابعات وتمريرة حاسمة و3 سرقات للكرة وبلوك شوت، فيما برز أنتوني كليمونس من جانب كازاخستان بتسجيله 20 نقطة و4 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

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