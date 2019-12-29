“كاسبرسكي” تعلن عن أول مهرجان دولي للأفلام التقنية



دبي – أعلنت مجلة Tomorrow Unlocked الإلكترونية المختصة بالثقافة الرقمية والتي أسستها كاسبرسكي، عن عزمها إطلاق أول مهرجان دولي للأفلام التقنية. ووجهت المجلة الدعوة إلى صانعي الأفلام لتقديم أفلام قصيرة حول التقنيات التي تشكل أفضل ملامح المستقبل، مع فرصة للفوز بما يصل إلى 10,000 دولار. ومن المقرّر أن يخوض صانعو الأفلام منافسة يتأهل إثرها عشرة بعد اختيارهم من قبل لجنة تحكيم مرموقة، ليعرضوا أفلامهم على الملأ في مهرجان Tomorrow Unlocked السينمائي (TUFF) المزمع إقامته في برشلونة في الخامس من إبريل 2020. كذلك من المقرّر عرض مجموعة مختارة من الأفلام في مؤتمر “قمة محللي الأمن الرقمي”. وتعمل التقنيات المتطورة على ربط الناس عبر منصات مختلفة، لترتقي بمستويات معيشتهم وتمكّنهم من تطوير أفضل الفرص في المستقبل.

ويُعدّ مهرجان Tomorrow Unlocked السينمائي أول مهرجان سينمائي دولي يهدف إلى سرد قصص جذابة حول طرق تأثير التقنية في حياة البشر، راهنًا وفي المستقبل، والمشاركة مع جمهور واسع من المبدعين والفنانين وراسمي التقنية والمفكرين والعلماء وخبراء القرصنة ورواد الأعمال.

ويبحث المهرجان الذي نظمته المجلة الإلكترونية التابعة لكاسبرسكي عن صانعي أفلام لابتكار أفلام قصيرة جذابة تستطلع السبل التي تعمل وفقها التقنيات الحديثة على رسم ملامح العالم في المستقبل.