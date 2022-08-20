كاسميرو ثالث أغلى صفقة بيع في تاريخ ريال مدريد

مدريد – أصبح البرازيلي كاسيمرو ثالث أغلى صفقة بيع في تاريخ نادي ريال مدريد بعدما انتقل إلى مانشستر يونايتد مقابل 70 مليون يورو بالإضافة إلى الحوافز.

ويتصدر البرتغالي كريستيانو رونالد قائمة أغلى صفقة بيع نفذها الريال مقابل 117 مليون يورو حين انتقل ليوفنتوس ثم يليه الأرجنتيني أنخل دي ماريا مقابل 75 مليون يورو لمانشستر يونايتد في 2014.

وفيما يلي أغلى صفقات بيع في تاريخ النادي الملكي:

1- كريستيانو رونالدو 117 مليون يورو

2- دي ماريا 75 مليون يورو

3- . كاسيميرو 70 مليون يورو

4- ألفارو موراتا 66 مليون يورو

5- مسعود أوزيل 47 مليون يورو

6- كوفاسيتش 45 مليون يورو

7- أشرف حكيمي 43 مليون يورو

8- روبينيو 43 مليون يورو

9- رافائيل فاران 40 مليون يورو

10- – جونزالو هيجوين 39 مليون يورو. – (إفي)