كاسياس يتدرب بشكل فردي بعد 6 اشهر من ازمته القلبية

لشبونة – ألمح حارس المرمى الدولي الإسباني السابق إيكر كاسياس، الى أنه عاود التمارين الخفيفة بمفرده على العشب الأخضر، بعد ستة أشهر فقط من تعرضه لأزمة قلبية حادة.

ونشر حارس نادي بورتو البرتغالي صورة لحذاءيه الرياضيين المخصصين لكرة القدم عبر حسابه على “تويتر”، وقد بدت عليهما آثار العشب، مرفقة بتعليق جاء فيه “بقيا في الخزانة لمدة ستة أشهر وثلاثة أيام”.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، قام الحارس السابق لريال مدريد بتمارين خفيفة بمفرده لما بين 20 و25 دقيقة، وكان جزءا منها على العشب.

6 meses y 3 días que estabais en la taquilla… ✌️ pic.twitter.com/nDtjxfm1lq — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 4, 2019

ونشر كاسياس في الأسابيع الماضية سلسلة أنباء متعلقة به عبر حساباته على مواقع التواصل، لاسيما بشأن الخطوات التدريجية التي يقدم عليها و”تحسن” حاله الصحية أملا في العودة الى الملاعب، مثل القيام بتمارين المشي أو الاستخدام المحدود لآلات في صالة اللياقة البدنية.

وتعرض كاسياس في الأول من أيار (مايو) لأزمة قلبية خلال حصة تدريبية لفريقه البرتغالي، استدعت نقله الى المستشفى. وأوضح ناديه حينها أن حارس المرمى عانى من انسداد “حاد” في شرايين القلب، وخضع كاسياس لعملية جراحية طارئة، كشف على إثرها أن مستقبله الكروي غير مضمون.

وأصبح كاسياس شخصية رمزية مهمة في كرة القدم والرياضة عموما في إسبانيا بعد الفوز بثلاثية تاريخية (كأس أوروبا 2008، مونديال 2010، كأس أوروبا 2012). (أ ف ب)