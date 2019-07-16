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كاسياس ينتقل إلى مهام تنسيقية في بورتو

منذ يومين

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لشبونة – يتولى الحارس الدولي الإسباني السابق إيكر كاسياس مهاما تنسيقية في فريقه بورتو – وصيف بطل الدوري البرتغالي – خلال فترة تعافيه من الأزمة القلبية التي تعرض لها قبل شهرين، وذلك بحسب ما أعلن الطرفان.

وقال بورتو في بيان أن: “كاسياس سيكون صلة الوصل بين اللاعبين والمدرب والإدارة”، في دور يمكن توسيعه ليشمل وظائف أخرى داخل النادي الذي يدافع عن ألوانه الحارس الإسباني منذ العام 2015 بعد انتقاله اليه من فريق بداياته وانجازاته ريال مدريد.

ونقل موقع بورتو عن كاسياس قوله: “سأقوم بعمل مختلف عن الذي اعتدت عليه، وهو أن أكون داخل أرضية الملعب، سأحاول أن أبذل قصارى جهدي لمساعدة زملائي”.

وخضع كاسياس في الأول من أيار/مايو الماضي لعملية جراحية طارئة بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال تمارينه مع الفريق البرتغالي، ثم كشف بعدها بخمسة أيام إثر مغادرته المستشفى بأن مستقبله الكروي غير مضمون. (أ ف ب)

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