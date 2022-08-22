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كاسيميرو مودعاً ريال مدريد بالدموع: سأعود في يومٍ من الأيام (فيديو)

3:28 م2022-08-22
كاسيميرو مودعاً ريال مدريد بالدموع: سأعود في يومٍ من الأيام
كاسيميرو مودعاً ريال مدريد بالدموع: سأعود في يومٍ من الأيام

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أقام نادي ​ريال مدريد​ مؤتمرا وداعيا للنجم البرازيلي ​كاسيميرو​، حضره عائلته والعديد من زملائه في الفريق الملكي، قبل أن يرحل إلى مانشستر يونايتد.

ولم يستطع صاحب الـ30 عاماً أن يتمالك مشاعره، حيث ذرف الدموع خلال مؤتمره أمام وسائل الاعلام بحضور المدرب كارلو أنشيلوتي، ورئيس النادي فلورنتينو بيريز.
وقال كاسيميرو: “هذا النادي سيستمر في الفوز وهي هوية هذه المدينة، في يوم من الأيام سأعود بالتأكيد، أنا متأكد أن ما تعلّمته سيكون مفيدًا بالنسبة لي، شكرًا يا رئيس، شكرا جزيلا ومعكم سيكون النادي أمامه مستقبل مشرق. هلا مدريد”.

  • المصدر (السبورت)

3:28 م2022-08-22
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