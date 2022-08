كاسيميرو يغادر ريال مدريد ويودع زملائه

مدريد – لم يكمل لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو مران فريقه ريال مدريد اليوم، وغادره بمجرد مشاركته في الإحماء، لكن بعد انتهاء الفترة المفتوحة أمام وسائل الإعلام، ليكون هذا اليوم هو الأخير له مع الفريق، فيما يبدو، بعدما قام بتوديع زملائه.

ويعيش كاسيميرو ساعاته الأخيرة في قلعة ريال مدريد، حيث ينتظر حسم مانشستر يونايتد الإنجليزي لصفقة شراءه من الريال بمقابل 60 مليون يورو إضافة للمتغيرات التي يجرى حاليا التفاوض عليها.

