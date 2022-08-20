كاسيميرو يغادر ريال مدريد ويودع زملائه

مدريد – لم يكمل لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو مران فريقه ريال مدريد اليوم، وغادره بمجرد مشاركته في الإحماء، لكن بعد انتهاء الفترة المفتوحة أمام وسائل الإعلام، ليكون هذا اليوم هو الأخير له مع الفريق، فيما يبدو، بعدما قام بتوديع زملائه.

ويعيش كاسيميرو ساعاته الأخيرة في قلعة ريال مدريد، حيث ينتظر حسم مانشستر يونايتد الإنجليزي لصفقة شراءه من الريال بمقابل 60 مليون يورو إضافة للمتغيرات التي يجرى حاليا التفاوض عليها.

Legend leaving through the big door, deserved to decide his future after all what he did for the club since his arrival, always there for the team, never had a problem, no rumors or speculations about his contracts, Always an idol. ❤️#GraciasCasemiro pic.twitter.com/Kx8Xh2Mh6A — Real Madrid Info ³⁵ (@RMadridInfo) August 19, 2022

واجتمع كاسيميرو قبل المران بالمدير الفني الإيطالي كارلو أنشيوتي وابلغه برغبته في الرحيل لتجربة دوري آخر، حيث يستعد الريال لملاقاة سيلتا فيجو غدا ضمن ثاني جولات الليجا الإسبانية.

وتمنى زملاء كاسيميرو للبرازيلي التوفيق في مرحلته الجديدة مع اليونايتد.

وينتظر أن يتوجه الدولي البرازيلي خلال الساعات القادمة للخوض للفحوصات الطبية في أولد ترافورد قبل التوقيع على عقده مع النادي الإنجليزي.

وقال أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي عشية مواجهة سيلتا فيجو “رغبة كاسيميرو تتمثل في الرحيل وخوض تحد جديد”.

وتابع “إنه موضوع تحدثت معه هذا الصباح، يرغب في خوض تحد جديد، وفرصة جديدة”.

واضاف “النادي وأنا نتفهم الأمر، لأن كاسيميرو، لكل ما قدمه لهذا النادي ولشخصه، ينبغي احترام رغبته. الآن هناك مفاوضات في هذا التوقيت، ليس هناك شيء رسمي بعد ولايزال لاعبا لريال مدريد لكن رغبته هي الرحيل. إذا تم التوصل لاتفاق، فلدينا لاعبين آخرين لتعويضه”.

وسينتقل كاسيميرو (30 عاام) إلى الفريق الإنجليزي بموجب عقد مدته 5 سنوات، علما أنه انضم إلى ريال مدريد عام 2013، وخلال تلك الفترة خاض موسما معارا إلى بورتو البرتغالي.

وساهم كاسيميرو في تتويج الفريق الملكي بعدة بطولات، أبرزها الدوري الإسباني 3 مرات، ودوري أبطال أوروبا 5 مرات. – (إفي)