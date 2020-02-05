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“كاس” تؤكد تتويج ريفر بليت بلقب كوبا ليبرتادوريس 2018

منذ ساعة واحدة

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مدريد – قررت محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، أحقية ريفر بليت الأرجنتيني في التتويج بلقب كوبا ليبرتادوريس 2018 على حساب مواطنه بوكا جونيورز، إلا أنها فرضت عليه عقوبة اللعب بدون جماهيره في مباراتيه المقبلتين بالنسخة الجديدة من البطولة.

وأعلنت المحكمة عن هذا القرار في بيان رسمي عقب الطعن الذي تقدم به البوكا لاحتسابه فائزا باللقب بسبب أعمال الشغب التي طالته من جماهير ريفر أثناء توجهه لملعب (المونومنتال) لخوض إياب النهائي، ورشق حافلته بالحجارة وتعرض بعض لاعبيه لإصابات.

ورفض مسؤولو بوكا حينها خوض مباراة الإياب، مطالبين اتحاد أمريكا الجنوبية للعبة (كونميبول) بإعلان فريقهم فائزا باللقب، إلا أن الاتحاد قرر في النهاية نقل النهائي لملعب محايد ليقام على ملعب (سانتياجو برنابيو) الذي شهد فوز ريفر بنتيجة (3-1)، بعد تمديد المباراة لشوطين إضافيين.

وبعيدا عن الشق الرياضي في قرار المحكمة، قررت الهيئة الرياضية فرض عقوبة إدارية على ريفر بسبب شغب جماهيره، وهي اللعب بدون جماهير في مباراتيه المقبلتين على ملعبه في البطولة القارية.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، في 11 نوفمبر/تشرين ثان 2018، على ملعب (لا بومبونيرا) قد انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما. (إفي)

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