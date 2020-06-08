“كاس” تبدأ الاستماع في قضية العقوبة الاوروبية بحق مانشستر سيتي

لوزان (سويسرا) – بدأت محكمة التحكيم الرياضي “كاس” الإثنين جلسات الاستماع في الاستئناف المقدم من مانشستر سيتي الإنجليزي، على خلفية حرمانه من المشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لموسمين بسبب مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.

وأفاد الأمين العام للمحكمة ماتيو ريب، وكالة فرانس برس بأنه بدأت جلسة الاستماع، وتقنية الاتصال بالفيديو تعمل بشكل جيد، ومن المتوقع ان تستمر لثلاثة أيام وتنتهي مساء الأربعاء.

وقرر الاتحاد القاري في كانون الثاني (يناير) الماضي استبعاد سيتي عن المشاركة القارية لمدة عامين بسبب “خروقات خطيرة لقواعد اللعب المالي النظيف”، مغرما إياه أيضا بمبلغ 30 مليون يورو.

Manchester City in Court of Arbitration for Sport today appealing two year ban from European footballhttps://t.co/4k9tVUxxur — KCLR 96FM (@kclr96fm) June 8, 2020

وتحمل هذه القضية تداعيات كبيرة على مستقبل النادي المتهم بتضخيم إيرادات الرعاية ليخفي مخالفات حصلت بين العامين 2012 و2016 لقواعد اللعب المالي التي يفرضها “يويفا” من أجل تحقيق التوازن بين الإيرادات والإنفاق.

واعتبرت غرفة الحكم التابعة للجنة المراقبة المالية للأندية، أن النادي الذي يشرف على تدريبه الإسباني بيب غوارديولا ارتكب “انتهاكات خطيرة” لقواعد اللعب النظيف المالي، معتبرة أن النادي المملوك من الشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان، عوقب على “المبالغة في تقدير مداخيل عقود الرعاية، في حساباته للفترة بين العامين 2012 و2016”.

وبحسب ريب، يمكن للمحكمة ان تصدر قرارها في هذه القضية “خلال شهر تموز (يوليو) المقبل، وفي حال لم يكن القرار لصالح بطل إنجلترا بالموسمين الماضيين، يمكن لسيتي رفع استئناف أخير أمام المحكمة الفدرالية السويسرية.

وجمع سيتي 93 مليون يورو من جوائز مالية وإيرادات حقوق النقل التلفزيوني من خلال الوصول الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ما يعطي مؤشرا عن حجم الخسائر التي ستنجم عن استبعاده القاري، والتي يضاف اليها ايضا عائدات تذاكر المباريات والإيرادات التجارية، ما سيجعل من الصعب على النادي تلبية شروط اللعب الماضي النظيف مستقبلا من دون خفض التكاليف. (أ ف ب)