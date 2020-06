“كاس” تبدأ الاستماع في قضية العقوبة الاوروبية بحق مانشستر سيتي

لوزان (سويسرا) – بدأت محكمة التحكيم الرياضي “كاس” الإثنين جلسات الاستماع في الاستئناف المقدم من مانشستر سيتي الإنجليزي، على خلفية حرمانه من المشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لموسمين بسبب مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.

وأفاد الأمين العام للمحكمة ماتيو ريب، وكالة فرانس برس بأنه بدأت جلسة الاستماع، وتقنية الاتصال بالفيديو تعمل بشكل جيد، ومن المتوقع ان تستمر لثلاثة أيام وتنتهي مساء الأربعاء.

وقرر الاتحاد القاري في كانون الثاني (يناير) الماضي استبعاد سيتي عن المشاركة القارية لمدة عامين بسبب “خروقات خطيرة لقواعد اللعب المالي النظيف”، مغرما إياه أيضا بمبلغ 30 مليون يورو.

