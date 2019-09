لوزان (سويسرا) – أعلنت محكمة التحكيم الرياضي “كاس” الثلاثاء خفض عقوبة إيقاف النجم البرازيلي نيمار عن المشاركة مع فريقه باريس سان جرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من 3 مباريات الى مباراتين.

ووافقت المحكمة التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها، بشكل جزئي على الاستئناف الذي تقدم به النادي وأغلى لاعب في العالم، ضد العقوبة التي فرضها الاتحاد القاري للعبة (يويفا) في حزيران (يونيو) الماضي، بإيقاف نيمار 3 مباريات لانتقاده التحكيم بعد خروج فريقه من الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية على يد مانشستر يونايتد.

