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“كاس” تدرس استئناف سيتي المتعلق باستبعاده لعامين

منذ 3 ساعات

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لوزان (سويسرا) – أعلنت محكمة التحكيم الرياضية (“كاس”) اليوم الثلاثاء أنها ستقوم في الفترة بين الثامن والعاشر من حزيران/يونيو المقبل بدراسة الاستئناف الذي تقدم به نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) استبعاده عن المشاركة في مسابقاته لمدة عامين، لمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.
وأكدت كاس التي تتخذ مدينة لوزان السويسرية مقرا لها في نهاية شباط/فبراير الماضي أنها سجلت طلب استئناف بطل الدوري الإنكليزي في العامين الأخيرين، مشيرة إلى أن الاستئناف موجه ضد قرار غرفة الحكم التابعة للجنة المراقبة المالية للأندية الصادر في 14 شباط/فبراير 2020.
وكانت غرفة الحكم التابعة للويفا قررت استبعاد مانشستر سيتي لمدة عامين من المشاركة في المسابقات القارية وتغريمه 30 مليون يورو.
ولدى سؤالها من قبل وكالة فرانس برس، أكدت المحكمة أنها “لا تعرف حتى الآن” ما إذا كانت جلسة الاستئناف ستعقد عن طريق مؤتمر بالفيدو أو شخصيا، ولا مكان عقد الجلسة في حالة كانت جلسة استماع شخصية.
واتُهم سيتي بالمبالغة في تقدير مداخيل عقود الرعاية لإخفاء ضخ الاموال من قبل مالكه الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لتجنب خلل كبير في الحسابات بين 2012 و2016.
ويقدر أن تتجاوز الخسائر المالية الناجمة عن الغياب عن الساحة الأوروبية لعامين 100 مليون يورو سنوياً، ويتوقع ان تنعكس سلبا على الفريق الذي يدربه الإسباني جوسيب غوارديولا خصوصا احتمال رحيل لاعبين عن صفوفه، لاسيما وان هؤلاء يضعون المشاركة القارية نصب عينيهم في كل موسم.

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