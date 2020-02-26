“كاس” تسجل طلب استئناف مانشستر سيتي ضد “ويفا”

لوزان (سويسرا) – أعلنت محكمة التحكيم الرياضية (“كاس”) الأربعاء أنها سجلت رسميا طلب استئناف تقدم به نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) استبعاده عن المشاركة في مسابقاته لمدة عامين، لمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.

وقالت “كاس” في بيان لها “سجلت محكمة التحكيم الرياضية استئنافا قدمه نادي مانشستر سيتي لكرة القدم ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم”.

وأضاف البيان “الاستئناف موجه ضد قرار غرفة الحكم التابعة للجنة المراقبة المالية للأندية الصادر في 14 شباط/فبراير 2020″، موضحا أنه “من غير الممكن” في الوقت الحالي تحديد موعد اتخاذ القرار.

ويتوقع ان يستغرق إصدار الحكم في القضية أشهرا عدة.

وتعهد مانشستر سيتي بمواجهة العقوبة التي فرضها “ويفا” عليه هذا الشهر بسبب “خروقات خطيرة لقواعد اللعب المالي النظيف”، والتي شملت استبعاده لعامين من المسابقات القارية وتغريمه بمبلغ 30 مليون يورو.

ويواجه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين الماضيين، احتمال تكبّد خسائر مالية بملايين الجنيهات الاسترلينية من جراء استبعاده، لكونه سيحرم من الإيرادات الكبيرة التي توفرها المشاركة القارية، بما يشمل الجوائز المالية وعائدات البث التلفزيوني ومداخيل المباريات والرعاية.

ويقدر أن تتجاوز الخسائر المالية الناجمة عن الغياب على الساحة الأوروبية لعامين 100 مليون يورو سنوياً، ويتوقع ان تنعكس سلبا على النادي المملوك من الشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان.

وقد يؤدي الاستبعاد أيضا إلى رحيل لاعبين عن الفريق الذي يدربه الإسباني جوسيب غوارديولا، لاسيما وان هؤلاء يضعون المشاركة القارية نصيب عينيهم في كل موسم.

وقال الإسباني فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي لكرة القدم، في مقابلة الأسبوع الماضي مع الموقع الرسمي للنادي، ان الأخير يأمل قبول استئنافه من “كاس” قبل انطلاق دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

واعتبر ان اتهامات ويفا ضد سيتي بالمبالغة في تقدير مداخيل عقود الرعاية في حساباته للفترة بين 2012 و2016، “ببساطة غير صحيحة”.

ويواجه سيتي مساء الأربعاء ريال مدريد في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية. -(أ ف ب)