“كاس” تقرر استبعاد ميلان من المسابقات الاوروبية

عمان – الغد – قررت محكمة التحكيم الرياضية “كاس” ، استبعاد نادي ميلان الإيطالي من المشاركة في المسابقات الأوروبية لكرة القدم لموسم 2019-2020 ، وذلك بسبب عدم احترامه لمبادىء اللعب المالي النظيف.

وأشارت المحكمة الرياضية في بيانها : “اسبتعد ميلان عن المشاركة في المسابقات الأوروبية لموسم 2019-2020 ، نتيجة قيامه بخرق اساسيات قواعد اللعب المالي النظيف”.

وكان ميلان استبعد في حزيران/يونيو 2018 من النسخة المقبلة ليوروبا ليغ لعدم احترامه مبادىء اللعب المالي النظيف للفترة من العام 2014 الى العام 2017 ، لكن مع نهاية العام 2018، أعاد الإتحاد الأوروبي النظر في قراره ، واعلن فرض غرامة مالية بقيمة 12 مليون يورو مع وقف التنفيذ ، مهددا بإستبعاده في الموسم 2022-2023 أو موسم 2023-2024 ، في حال لم يحقق التوازن المالي حتى المدة المحددة.