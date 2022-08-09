كافاني مطلوب في الدوري السعودي

يتنافس ناديا ​الاتحاد​ و​الشباب​ الناشطين في ​الدوري السعودي​ للمحترفين لضم الأوروغوياني ​ادينسون كافاني​ في فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

واشار الصحفي الإيطالي ​رودي غاليتي​ الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“ الى إن الاتحاد والشباب يستفسران عن كافاني بعد انتهاء عقده مع ​مانشستر يونايتد​ .

واضاف : لكن اللاعب البالغ 35 عاما يفضل البقاء في أوروبا.

وسبق ان ذكرت تقارير صحفية أن كافاني تلقى عرضا من نادي النصرالسعودي بالاضافة الى العديد من العروض الأخرى من بوكا جونيورز الأرجنتيني وبوتافوغو وكورينثيانز البرازيليين.

وسبق لكافاني اللعب لعدة اندية ايطالية ابرزها نابولي في 2011 ثم انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في 2013 حيث خاض معه 301 مباراة سجل 200 هدف، وصنع 43 ويعتبر الهداف التاريخي للنادي الفرنسي.