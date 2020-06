مونتيفيديو – يدرس المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني “خيارات عديدة” حول مستقبله بعد تأكد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك حسبما كشف شقيقه ووكيل أعماله، والتر جوجلييموني، في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية (إفي).

وأكد والتر أن كل الاحتمالات مفتوحة أمام صاحب الـ33 عاما، مشيرا: “سنستمع للعروض، وسنفكر في الخيارات المطروحة”، حيث يتواجد كافاني حاليا في أوروغواي منذ 19 آذار (مارس) الماضي بسبب توقف النشاط الرياضي إثر تفشي جائحة كورونا.

Edinson Cavani will leave PSG at the end of the month as the club's all-time leading scorer pic.twitter.com/fIMPlVj6Mu

— FootballJOE (@FootballJOE) June 14, 2020