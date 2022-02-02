“كاف”يغرم مصر والمغرب بعد الاشتباكات في ممر غرف الملابس

القاهرة – أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن عقوبات ضد الاتحادين المصري والمغربي بعد الاشتباكات التي وقعت بين عناصرهما في الممر المؤدي لغرف خلع الملابس بعد مباراة الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا الاحد، بالإضافة الى تغريم “الفراعنة” لانتهاك البروتوكولات المتعلقة بوسائل الإعلام.

واشتبك لاعبو المنتخبين وبعض المسؤولين من الطرفين في الممر المؤدي إلى غرف الملابس في ملعب “أحمدو أهيدجو” في ياوندي عقب نهاية مباراتهما في ربع نهائي البطولة القارية الاحد، والتي انتهت بفوز مصر 2-1.

وغرّم كاف كل من الاتحادين المصري والمغربي 10 آلاف دولار ووجه إنذارا الى البرتغالي كارلوس كيروش مدرب الفراعنة بسبب سلوكه على مقاعد البدلاء.

كما أعلن الاتحاد القاري عن إيقاف مروان داوود لاعب مصر مباراتين وتغريمه 5 آلاف دولار، إيقاف الجنوب إفريقي روجيه باولو، مساعد كيروش، أربع مباريات وتغريمه 10 آلاف دولار، وإيقاف سفيان بوفال وسفيان شاكلا لاعبَي المغرب مباراتين.

وفي سياق آخر، غرم كاف أيضًا الاتحاد المصري لكرة القدم 100 ألف دولار، مع ايقاف سداد 50 الف دولار منها، لانتهاك البروتوكولات المتعلقة بوسائل الإعلام بسبب غياب كيروش وقائد المنتخب محمد صلاح عن المؤتمر الصحافي قبل لقاء المغرب.

ومنحت الهيئة القارية مهلة مدتها 60 يوماً للاتحاد المصري لكرة القدم لتسديد الغرامة.

وعلق حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، على العقوبات معلنًا “سنقدم احتجاجًا على العقوبات الصادرة من الكاف ضد المنتخب”.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية “نحترم الجميع، ولكن كيف يعاقب مدرب على شيء خارج قدراته، كيروش كان غير قادر على الوصول للمؤتمر الصحفي”.

وأوضح “الأمر متعلق بالبلد المنظم للبطولة، ليس مطلوبًا من المدرب أن يعمل (أكروبات) ليتخطى الزحام المروري في ياوندي ويصل للمؤتمر”.

وأشار الى ان المسؤولين في اللجنة المنظمة بالكاميرون يحاولون تعطيل الفراعنة قبل مواجهة منتخبهم في نصف النهائي الخميس، بتصرفات مريبة خارج الملعب لكي يؤثر على المنتخب. -(أ ف ب)