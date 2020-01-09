“كافيه العرايس” تطرح هموم وقضايا الشباب بقالب كوميدي

معتصم الرقاد

عمان- تناولت مسرحية “كافيه العرايس” التي قدمت أول من أمس على خشبة مسرح الشمس، الحديث عن قضايا تخص فئات المجتمع بإطار مكاني مصغر، وهو أحد الكافيهات القديمة.

“كافيه العرايس” مسرحية كوميدية اجتماعية ساخرة، تمثل شخصياتها رمزيات معينة؛ فعلى سبيل المثال رواد المكان ينقلون مشاكل الشباب في المجتمع، وصاحب المكان يمثل العقلية القديمة للسلطة التي تأبى التطور والتغيير.

ويقول كاتب العمل محمد الصديق “طاقم عمل المكان مقسوم إلى فئات عدة؛ الفئة الساخطة والناقمة على الوضع الذي تعيشه، وتتمثل في عمال التنظيف داخل الكافيه، والفئة المستضعفة، والتي لا حول لها ولا قوة وتتمثل بشخصيتي النادل والنادلة، والفئة المنافقة والاستغلالية وتتمثل بشخصية كبير الموظفين”.

عدد الممثلين في هذا العمل 15 ممثلا وممثلة، وهم: محمد الصديق، عون خويلة، ساندي حنانيا، رامز النجار، عبدالله خليل، زيد العيادي، حمزة عقل، بلال هديب، عبد الرحمن الحجاوي، نورهان الجميلي، هديل النسعة، عمر العواملة، مصطفى البردغاوي، مادلين بدران، ونور لبيب، والمسرحية من كتابة محمد الصديق وإخراج زيد الحجي.

وتستمر مشاهد العمل المسرحي، من خلال إقناع بطل المسرحية بالوضع الراهن للمشاكل التي يعاني منها الشباب من البطالة والفقر، وأن التخصصات الجامعية لا فائدة منها.

ويؤكد مخرج العمل أن الفكرة التي نحاول إيصالها للمشاهد، أن المواطن بأي مكان في العالم يجب عليه أن يحب ويخلص ويعمل؛ ليقدم أفضل ما يمكن لبلده ما دامه يتمتع بالأمن والحياة.

وتدور فكره المسرحية التي يستمر عرضها ساعة حول مشاكل الشباب، فلا بد لها أن تنتهي، وأن هناك حلولا لها، ولكن يحتاج الأمر الى الصبر والعمل وعدم اليأس.

وبين المخرج أن العمل المسرحي يدعونا جميعا إلى الجد والاجتهاد، والحرص على طلب العلم والسعي لأجله، كي نخدم وطننا ونرد إليه بعض أفضاله علينا.