القاهرة – قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (“كاف”) خلال اجتماع في القاهرة الأربعاء، تعديل نظام مسابقة دوري الأبطال وكأس الاتحاد (“الكونفدرالية”) باستبدال مباراتي الذهاب والإياب للدور النهائي، بمباراة نهائية واحدة على أرض محايدة بدءا من الموسم المقبل.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الجدل الذي رافق نهائي دوري الأبطال هذا الموسم بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.

وأفاد مسؤولون في الاتحاد القاري وكالة فرانس برس الأربعاء، أن الأخير سيفتح الباب أمام تقدم مدن راغبة باستضافة هاتين المباراتين.

Huge decision that @CAF_Online’s #exco took today : the #CAFChampionsLeague and #CAFConfederationsCup finals will be now played on a single game. #Football #CAF

— Ahmad Ahmad Officiel (@AAhmad_CAF) July 17, 2019