“كاف” يناقش تثبيت مواعيد نصف نهائي مسابقتيه من عدمه بسبب انتشار كورونا

جوهانسبرغ – أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم (“كاف”) أنه سيبحث الخميس تثبيت مواعيد الدور نصف النهائي لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد من عدمه، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في المغرب البلد المضيف للمنافسات.

وتستضيف المملكة المغربية في الاسبوع الأخير من هذا الشهر ذهاب دور الاربعة لمسابقة دوري الأبطال حيث يستضيف ممثلاها الرجاء والوداد البيضاويين الزمالك والاهلي المصريين على التوالي، بالاضافة الى الدورة المجمعة (نصف النهائي من مباراة واحدة والمباراة النهائية) لمسابقة كأس الاتحاد التي تشهد قمة مغربية بين نهضة بركان الوصيف وحسنية اغادير، ومواجهة بيراميدز المصري مع حورويا كوناكري الغيني.

ويشعر مسؤولو الاتحاد الإفريقي للعبة بالقلق بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس “كوفيد-19” في المملكة ما أدى إلى خوض ثلاث مباريات فقط في الدوري المحلي خلال الأسبوع الأول من أيلول/سبتمبر، وتأجيل 21 مباراة بسبب اصابة أكثر من لاعب في صفوف العديد من الاندية ابرزها الوداد البيضاوي واتحاد طنجة ورجاء بني ملال.

وذكر بيان للاتحاد الإفريقي أن “اجتماعا عبر الفيديو للجنة التنفيذية سيتناول عدة موضوعات مهمة تتعلق بوضع كرة القدم في القارة”.

وأكد اثنان من كبار المسؤولين في الاتحاد الافريقي لوكالة فرانس برس أن الدورين نصف النهائي والنهائي لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد سيكونان من بين القضايا على جدول الأعمال.

ومن المقرر أن تقام مباراتا ذهاب دوري الابطال في 25 و26 الجاري في الدار البيضاء، على أن تقام مباراتا الإياب في مصر في الثاني والثالث من تشرين الأول/أكتوبر، فيما تقام المباراة النهائية في 16 او 17 منه في مكان سيحدد لاحقا.

أما نصف نهائي كأس الاتحاد، فسيقام في 22 أيلول/سبتمبر، على ان تقام المباراة النهائية في 27 منه في الرباط.

ويواجه حورويا صعوبات في السفر إلى المغرب. وقال رئيسه سفيان سواريه “ندرس خيارات عديدة للوصول إلى المغرب لكنها بعيدة كل البعد عن الحالة القويمة”.

وذكرت تقارير صحافية أن الأهلي والزمالك لديهما آراء مختلفة حول ما يجب أن يحدث إذا قرر الاتحاد الافريقي عدم إقامة ذهاب دوري أبطال أوروبا كما هو مخطط له في المغرب.

وأكد رئيس الزمالك مرتضى منصور لموقع النادي على الإنترنت إنه يفضل إقامة مباراتي الذهاب والإياب في نصف النهائي في مصر على تأجيلها.

وقال “أقترح أن نلعب مباريات الذهاب والإياب لنصف نهائي دوري الأبطال في مصر. نرحب بأخواننا المغاربة الذين نحبهم ونقدرهم”.

وذكر إعلان على قناة الأهلي أن بطل إفريقيا ثماني مرات لن يعترض على التأجيل.

وقال النادي القاهري “كنا نخطط للعب نصف النهائي حسب المواعيد المقررة، (لكن) الظروف البشرية والصحية أهم من المنافسة”.

وكان من المقرر أصلاً إقامة الدورين نصف النهائي والنهائي في كلتا المسابقتين في أيار/مايو الماضي، لكن تعذر ذلك بسبب تفشي وباء “كوفيد-19”. – (أ ف ب)