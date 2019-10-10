كاكا: علينا تعزيز تأثير كرة القدم على حياة الناس

زيوريخ – دعا اللاعب البرازيلي السابق ريكاردو كاكا إلى “زيادة تأثير كرة القدم على حياة الناس”، وذلك أثناء زيارته لمقر الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في مدينة زيوريخ السويسرية.

وأثناء زيارته لمقر “الفيفا” الأربعاء، التقى بطل العالم مع منتخب البرازيل عام 2002 برئيس الاتحاد، السويسري جياني إنفانتينو وتحدث مع عدة خبراء للتعرف على العمل العام الذي تقوم به المؤسسة فيما يتعلق بتطوير كرة القدم والتحول الرقمي وغيرها من الموضوعات.

وقال كاكا – الذي يزور مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم للمرة الأولى: “جئت لأنني أود أن أتعرف عن قرب على الاحتياجات اللازمة لتنظيم كرة القدم العالمية، إنها مهمة غاية في الصعوبة ومثيرة، لأن هذه اللعبة موجودة في كل العالم”.

وأبرز لاعب ساو باولو وإنتر ميلان وريال مدريد سابقا أنه: “خلال السنوات الأخيرة، تغيرت كرة القدم بشكل كبير، فعلى سبيل المثال، لم تكن الرقمنة كما هي الآن، سعدت كثيرا برؤية الفيفا يتأقلم مع كل هذه التغيرات في البطولات والأنشطة اليومية”.

وقال الحاصل على جائزة أفضل لاعب في العام 2007: “علينا زيادة تأثير كرة القدم على حياة الناس لأقصى درجة، وهذا أمر يتبنى فيه صندوق الفيفا، برئاسة يوري ديوركاييف دورا جوهريا”.

وأردف: “لطالما دعمت هذه القضية طوال مسيرتي وسأكون سعيدا جدا بمواصلة المساهمة في مشروعات ومبادرات في هذا الاتجاه كجزء من برنامج أساطير الفيفا”.

وفي هذا الإطار، أكد: “لذلك، سعدت بأنني دعيت لزيارة لبنان نهاية الأسبوع الجاري من أجل المشاركة في إطلاق برنامج ‘كرة القدم لمدارس الفيفا’ تحت إدارة صندوق المؤسسة الكروية العالمية”. (إفي)