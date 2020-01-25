كامبريدج لتقييم اللغة الإنجليزية يقدم اختبار اللغة الإنجليزية المهني في لومينوس

عمان-يقدم مركز كامبريدج لتقييم اللغة الإنكليزية التابع لجامعة كامبريدج، اختبار اللغة الإنجليزية للعاملين بالقطاع الطبي في عَمّان ابتداء من يناير 2020، في كلية لومينوس الجامعية التقنية (LTUC). يستخدم الطلاب هذا الاختبار للسعي إلى تحقيق طموحهم والوصول إلى مسار مهني عالمي في مجال الرعاية الصحية. اختبار اللغة الإنجليزية المهنية (OET) مملوك لمركز كامبريدج بوكسهيل لتقييم اللغة منذ العام 2013، وهو مؤسسة مشتركة بين مركز كامبريدج لتقييم اللغة الإنجليزية، وبين معهد بوكسهيل. واختبار اللغة الإنجليزية المهنية (OET) هو اختبار دولي للغة الإنجليزية أعد في أستراليا لتقييم الكفاءة اللغوية في اثنتي عشرة مهنة مختلفة في قطاع الرعاية الصحية من ممرضين وأطباء إلى صيادلة ومختصي علاج طبيعي. ويقيم الاختبار المهارات اللغوية الأربع، أي الإصغاء والقراءة والكتابة والتحدث، من خلال مواد مُعدّة خصيصا لقطاع الرعاية الصحية وتقدم سيناريوهات واقعية في المجال.

يُجري المختصون الراغبون في الدراسة أو العمل في القطاع الصحي في مختلف أرجاء العالم هذا الاختبار، وسيقدم المركز في الأردن ما يربو على 20 جلسة اختبار خلال العام المقبل.

صرحت سوجاتا ستيد، الرئيسة التنفيذية لمركز كامبريدج بوكسهيل لتقييم اللغة (الجهة المعدة لاختبار اللغة الإنجليزية المهنية)، بالقول: “ها نحن نتوسع بثبات في الشرق الأوسط، وبات لدينا إجمالًا 15 مركزا للاختبارات في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وعُمان، وتركيا، والآن في الأردن. ويفصح لنا المتخصصون في الرعاية الصحية على الدوام كيف باتوا يشعرون بالثقة حيال الخضوع لاختبار لغوي في مجال الرعاية الصحية وكيف تساعدهم المذاكرة في اكتساب مهارات التواصل اللغوي الضرورية للنجاح في مكان العمل”. وقال الدكتور أيمن مقابلة، عميد كلية لومينوس الجامعية التقنية (LTUC): “إن إجادة اللغة الإنجليزية مطلوبة في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في قطاع الرعاية الصحية. ومؤهلات اختبار اللغة الإنجليزية المهنية (OET) هي خير وسيلة لتوسيع الآفاق عبر الحدود والحصول على مؤهلات معترف بها دوليا في اللغة الإنجليزية في مجال الرعاية الصحية. وفي هذا الصدد، يسرّني أن أرحّب بالقائمين على اختبار اللغة الإنجليزية المهنية في أسرة كلية لومينوس الجامعية التقنية، ونتطلع معا إلى دعم العديد من المتخصصين في الرعاية الصحية في الأردن لتحسين فرصهم في العمل”.