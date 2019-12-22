“كامبل غراي ليفينغ عمان” ينشئ مركزا للأعمال

عمان- وقع “كامبل غراي ليفينغ عمّان”؛ المشروع متعدد الأغراض والاستخدامات، الكائن في قلب وسط عمّان الجديد في منطقة العبدلي، اتفاقية تعاون مع شركة (Migrate) المتخصصة في مجال خدمات الأعمال؛ لمساندة المشروع وتأسيس وتشغيل مركز أعمال متخصص خاص به ضمن مبنى المكاتب التابع له.

تأتي هذه الخطوة انطلاقاً من سعي مشروع “كامبل غراي ليفينغ عمّان” لتعزيز البيئة المهنية والعملية التي يوفرها، والتي يثري بها الخدمات المقدمة ضمن المكاتب التجارية المتاحة للعملاء والزوار بالخدمات والحلول التي يوفرها مركز الأعمال الذي تتم إدارته بالكامل من قبل مختصين وبأعلى مستويات الاحترافية. هذا وسيقدم مركز الأعمال الذي يشغل الطابقين الأرضي والأول في مبنى المكاتب ضمن المشروع، مركز أعمال مهنيا يعد مميزاً لكونه لا يتطلب الحاجة للحجز وأخذ المواعيد للاستفادة من خدماته، فضلاً عما يقدمه من خدمات وحلول حصرية لأعضائه التي تخلق بدورها فرصاً فريدة لتعزيز الأعمال في السوق المحلي والأسواق العالمية. تنطوي شراكة “كامبل غراي ليفينغ عمّان” مع شركة (Migrate) على أهمية كبيرة لما ستعود به من فوائد وآثار إيجابية، من أبرزها تمكين العملاء والمستفيدين من خدمات مركز الأعمال من التصدي لتحديات العمل، ودعم نمو شركاتهم مع تقليل الكلف والمخاطر، ذلك أنها تعمل على زيادة رأسمال الشركات، وتسهم في منحهم الوجهة المثالية لـ”العيش والعمل والترفيه”.

بالإضافة إلى توفير الخدمات والحلول الموجهة للشركات، سيتاح لأعضاء المركز إمكانية الوصول لأي من مراكز أعمال شركة (Migrate) القائمة حول العالم، والتي يتواجد منها حالياً ثلاثة مراكز في عمّان، بالإضافة لعدد من المكاتب في شمال وجنوب الأردن، فضلاً عن المراكز المتواجدة في كل من أميركا وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والآخذة بالتنامي بسرعة كبيرة، مع خطط لزيادة عددها في المستقبل وتوسيع انتشارها في جميع أنحاء العالم.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال رئيس مجلس إدارة فنادق “كامبل غراي”، سعد عودة: “تتماشى هذه الاتفاقية التي تعد بمثابة خطوة استراتيجية مع شعار “العيش والعمل والترفيه” الخاص بمشروعنا “كامبل غراي ليفينغ عمّان”. من خلال هذا المركز سنتمكن من التوسع أكثر في خدمة قطاع الأعمال من خلال توفير أفضل الخدمات والحلول لعملائنا، وإتاحة المجال أمامهم للاستفادة من الخدمات المهنية والتجارية وخدمات التشبيك المقدمة لهم من خلال شراكتنا مع شركة (Migrate)، مما سيمنحهم الفرصة لتنمية أعمالهم وتعزيز أهدافهم التجارية بسرعة وسهولة وأريحية تامة”.