“كامبل غراي ليفينغ عمّان” يدشن مطعم “hangar1”

عمان- مع مواصلة تقدمه وعمله المستمر على استكمال مرافقه، أعلن “كامبل غراي ليفينغ عمّان”؛ المشروع متعدد الاستخدامات والحائز على العديد من الجوائز، عن افتتاح مطعم “hangar1” الشهير في أنحاء العالم، وذلك في منطقة “The Valley” التي يحتضنها المشروع، والتي تعد من أهم مكوناته كونها تشكل المركز التجاري الحيوي له، والذي يقدم بدوره بتجربة تسوق فاخرة وترفيه راقٍ مع مزيج من محال البيع بالتجزئة والمحلات التجارية لأشهر العلامات والمصممين والمطاعم والمقاهي الموزعة حول حديقة وسطية خلابة.

ويتسم مطعم “hangar1” الذي يعد أول المطاعم المفتتحة في منطقة “The Valley” بأجوائه وتصميماته التي تمزج بين الجرأة والطراز العتيق، مع قائمة من الأطباق الكلاسيكية الشهية المتنوعة من أبرزها شرائح اللحم والدجاج ووجبات البرغر مع البطاطا المقلية المفضلة لدى الغالبية، مقدماً تجربة فريدة توقظ مشاعر الطفولة بداخل زواره وتثير فيهم الحنين لتلك الأيام.

وتمتاز التصميمات الداخلية لمطعم “hangar1” باللمسات الراقية التي تعكس جمالية فنية عالية، كما تجسد جوهر وروح عالم الطيران والسفر جواً في إطار جذاب، مقدمةً مفهوماً جديداً ومتميزاً للمطاعم المعاصرة وحديثة الطراز. وقد استُلهِمَت العديد من عناصر التصميمات الداخلية للمطعم من طرازات عدة لطائرات قديمة، فيما تم تطوير العديد من العناصر الأخرى بالاعتماد على أجزاء من طائرات قديمة، مما يطلق العنان لخيال زوار المطعم ورواده، ويضمن لهم استحضار الزمن الماضي والذكريات الجميلة، يعودون من خلالها إلى أيام الصبا والطفولة. ومع مستويات الراحة العالية والخدمة الراقية التي يقدمها مطعم “hangar1″، بإمكان الباحثين عن فرصة لقضاء أوقات نوعية مع العائلة والأصدقاء والتلذذ بأطباق معدة باحتراف ضمن أجواء غنية بالأصالة، أن يجدوا ضالتهم، خاصة في ظل ما تتزين به جدران المطعم من أعمال أصلية من لوحات الجرافيتي للفنان المعاصر الشهير إيرنست زاكريفت والملقب باسم “بانكسي ماليزيا” نسبة للفنان بانكسي الذي يعد أحد أهم وأشهر فناني ورسامي الجرافيتي وكونه يعيش في ماليزيا.