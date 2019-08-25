“كامبل غراي ليفينغ عمّان” يشارك في معرض “سكاي لاين إكسبو”

عمان- شارك “كامبل غراي ليفينغ عمّان”؛ المشروع متعدد الاستخدامات والأغراض، والحائز على العديد من الجوائز والمطور في الوسط الجديد لمدينة عمّان، منطقة العبدلي، في معرض سكاي لاين إكسبو لتسويق العقارات بنسخته للعام الحالي، والتي أقيمت فعالياتها مؤخراً على مدار أربعة أيام في مكة مول.

وهذا ووفر المعرض الدولي منصة مهمة وملتقى مثالياً تم خلاله تسليط المزيد من الضوء على خصائص ومزايا مشروع “كامبل غراي ليفينغ عمّان” المطور من قبل شركة السراج للتطوير العقاري، وعلى تجربة ونمط الحياة العصرية والفريدة من نوعها التي يوفرها المشروع في إطار من الأناقة الخالصة حتى أدق التفاصيل، مع مرافق وتجهيزات راقية مصممة لتوفير أعلى مستوى من الراحة خصوصاً في الوحدات السكنية الفاخرة التي جعلت من المشروع واحداً من أهم المشاريع العقارية في عمّان، إلى جانب المساحات المكتبية التجارية الفاخرة، ومحال البيع بالتجزئة والمحلات التجارية الراقية، بالإضافة لمرافق الترفيه المتنوعة.

وقد انطوت مشاركة مشروع “كامبل غراي ليفينغ عمّان” في المعرض الذي اشتمل على أجنحة خاصة بأفضل الشركات الرائدة من الأردن وخارجه من تلك العاملة في مختلف القطاعات بما فيها قطاع التطوير العقاري، على استعراض المشروع ضمن جناحه الذي أقامه هناك، مقدماً شرحاً وافياً عبره للزوار عن كل ما يقدمه من مكونات المشروع.

ويشار إلى أن هذه النسخة من معرض “سكاي لاين إكسبو” للعقارات تعد الثالثة؛ حيث انطلق للمرة الأولى في العام 2017، جامعةً رواد التطوير العقاري مع كبرى شركات الإسكان تحت سقف واحد وبمشاركة أكثر من 20 ألف زائر.