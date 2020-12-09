“كامبل غراي ليفينغ عمّان” يطلق عروضا مميزة

عمّان- أطلق مشروع “كامبل غراي ليفينغ عمّان”، المشروع متعدد الأغراض والاستخدامات، والكائن في قلب وسط عمّان الجديد في منطقة العبدلي، مؤخراً حملة عروض مميزة ومغرية لشراء أو استئجار أي من مكوناته التي تشمل الشقق السكنية، والمساحات المكتبية التجارية ومحال البيع بالتجزئة الراقية، ليواصل تقديم تجربة العيش والعمل والترفيه المتميزة التي تحاكي النمط العصري الفاخر في إطار من أعلى معايير السلامة والصحة، والتي باتت مطلباً اليوم أكثر من أي وقت مضى.

وتأتي هذه الحملة التي تستمر حتى نهاية العام جزءا من برامج استراتيجية “كامبل غراي ليفينغ عمّان” التسويقية والهادفة ليس لتلبية تطلعات العملاء المحتملين من خلال مكوناته وتجهيزاتها فقط، بل التفوق عليها مع المزايا النوعية وذات القيمة المضافة كالخصومات المميزة.

ويقدّم مشروع “كامبل غراي ليفينغ عمّان”، تجربة فريدة من نوعها، تمزج الفخامة والرفاهية والأناقة حتى في أدق التفاصيل، مع الأمان والخصوصية المعززة بأعلى معايير الخدمة والنظافة والصحة والسلامة التي تعتبر من أهم أولويات المشروع، والتي تتجلى في باقة من الخدمات المتخصصة في هذا المجال بما فيها خدمات التدبير المنزلي اليومية، إضافة لخدمات التنظيف العميق والتعقيم خاصة في المساحات المكتبية التجارية.

ويشتمل مشروع “كامبل غراي ليفينغ عمّان” على شقق ذات علامة تجارية، بما في ذلك الشقق بغرفة نوم واحدة، وغرفتين، وثلاث غرف نوم. وإضافة إلى ذلك، يضم المشروع مجموعة من المساحات المكتبية التجارية المخدومة للتأجير، ومحال البيع بالتجزئة الراقية والمعارض الفنية، معززة بخدمات المشروع السكنية والتجارية وخدمات البيع بالتجزئة المتاحة للبيع والتأجير.