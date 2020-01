“كامبل غراي ليفينغ عمّان” يقدم “Flamant” العلامة الوحيدة المعتمدة في القصر البلجيكي

عمان- أعلن “كامبل غراي ليفينغ عمّان”؛ المشروع متعدد الأغراض والاستخدامات، والحائز على العديد من الجوائز، عن نيته تتويج منطقة “ذا فالي The Valley” والتي تعد المركز التجاري الحيوي له، بتدشين أول المعارض في المملكة لعلامة “فلامانت Flamant” الرائدة في مجال صناعة الأثاث اليدوي وتنفيذ الديكورات الداخلية المتسمة بالفخامة والذوق العصري المبتكر، والعلامة الوحيدة المعتمدة في القصر الملكي البلجيكي بحلول شهر شباط (فبراير) المقبل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص المشروع على إثراء منطقة “ذا فالي The Valley” بالمزيد من العلامات التجارية الراقية لتكون الخيار الأول الذي يقدم تجربة تسوق فاخرة لا تضاهى، وإثر اتفاقية حصرية مع شركة الوكالات العالمية، الوكيل الرسمي للعلامة الشهيرة، يحتضن بموجبها معرض “فلامانت Flamant”.

وقد تمكن المشروع من استقطاب علامة “فلامانت Flamant” لافتتاح معرضها في منطقة “ذا فالي The Valley”، بفضل سمعته الطيبة التي اكتسبها خلال فترة قياسية منذ انطلاقته.

ويجري العمل حالياً على استكمال الاستعدادات كافة لإطلاق علامة “فلامانت Flamant” وتدشين المعرض الأول في الأردن رسمياً مع حفل افتتاح من المخطط إقامته تحت رعاية السفير البلجيكي ونخبة من المدعوين، الأمر الذي سيتبعه إطلاق العلامة في المستقبل القريب في كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية.

وينطوي التدشين المرتقب لمعرض علامة “فلامانت Flamant” في منطقة “ذا فالي The Valley” على أهمية كبيرة؛ ذلك أنه يشكل إضافة نوعية لمحال البيع بالتجزئة التي يتيحها مشروع “كامبل غراي ليفينغ عمّان” أمام الباحثين عن التميز والرقي والمعايير العالمية في قطع الأثاث والمفروشات، كما أنه يسهم في إدخال مفهوم “فلامانت” للمملكة للمرة الأولى، والهادف لإثراء قطاع الأثاث المنزلي ورفع سويته من خلال ما يقدمه من مستويات عالية من الراحة والجمالية والمرونة والتناسق، ما يسهم بدوره في تعزيز وجود علامة ومنتجات وخدمات “فلامانت” التي تُقَدَّم حالياً في 42 معرضاً حول العالم.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال الرئيس التنفيذي لشركة “فلامانت ديزاين”، صاحبة علامة “فلامانت”، كورت مونس: “سعداء لتعاوننا مع مشروع “كامبل غراي ليفينغ عمّان” الذي انضم لشبكة مسوقي علامتنا بفضل ما يتمتع به من الاحترافية العالية والامتيازات المتنوعة، والذي نسعى للعمل معه جنباً إلى جنب لإبراز علامتنا التجارية في رحاب منطقة ذا فالي The Valley التي تتصدر قائمة المراكز التجارية في العاصمة عمّان، وذلك على النحو الأمثل الذي يليق به في السوق الأردنية، وبالتالي تنميتها كما هو مخطط له”.