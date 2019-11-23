“كامبل غراي ليفينغ” يشارك في “أسبوع دبي للتصميم”

عمان- شارك “كامبل غراي ليفينغ عمّان”؛ المشروع متعدد الأغراض والاستخدامات، الكائن في قلب وسط عمّان الجديد في منطقة العبدلي، والحائز على العديد من الجوائز، عبر المساحة الفنية التي يحتضنها “The Corner” في نسخة العام الحالي من “أسبوع دبي للتصميم”، الذي يعد أكبر مهرجان فني إبداعي من نوعه حتى الآن على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي أقيم خلال الفترة الواقعة ما بين 11 و16 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.

وعرض “The Corner” في إطار مشاركته في “أسبوع دبي للتصميم” أعمالاً للفنانة الهولندية الروسية “فيكا كوفا” ضمن مشروعها “LAND OF GOOD” الذي يقوم على تقنيات وفنون الفيديو والوسائط المتعددة، بما في ذلك محادثات الفيديو والواقع الافتراضي وغيرها، والذي يركز على نشر ثقافة فن الفيديو كأحد فروع الفنون البصرية وبما يبرز إمكاناته وميزاته على المستوى الفني والتصميمي والتجاري.

وقد عبرت مسؤولة معرض “The Corner” والمديرة العامة له، دينا دباس الرفاعي، عن فخرها لتعاون الفنانة الموهوبة كوفا مع معرض “The Corner” ووقوع اختيارها عليه ليعرض أعمالها بشكل حصري في أسبوع دبي للتصميم، مبينة أن ذلك ينطوي على أهمية كبيرة، خاصة وأن المعرض الذي ما يزال في بداية مسيرته يحظى بهذا الاهتمام من الفنانين ومن منظمي الأحداث الفنية المهمة والمرموقة كأسبوع دبي للتصميم. ويشار إلى أن هذه المشاركة التي تعد بمثابة إنجاز جديد لمعرض “The Corner”، تضاف لرصيده من المشاركات التي قام بها منذ افتتاحه العام الماضي، والتي كان آخرها مشاركته في النسخة العاشرة لمعرض بيروت للفن كواحد من أربعة معارض تم اختيارها لتمثيل الأردن واستمر في تقديم معارض متطورة تسلط الضوء على فنانين واعدين، متطلعاً للعام المقبل بأن يكون مليئاً بالمزيد من الإنجازات.