“كامبل غراي ليفينغ” يشارك في معرض “الخليج للعقار” بالبحرين



عمّان– شارك مشروع “كامبل غراي ليفينغ عمّان”، المشروع الفاخر متعدد الاستخدامات والأغراض، والحائز على العديد من الجوائز، والمطور في قلب مدينة عمّان، “مشروع العبدلي”، في معرض الخليج للعقار الذي أقيم مؤخراً في مملكة البحرين، والذي يعد حدثاً مهما لاستعراض منتجات وخدمات القطاع العقاري الحالية والمستقبلية في الخليج والمنطقة، يجمع تحت سقف واحد نخبة المطورين والخبراء العقاريين ورواد الأعمال وشركات الاستثمار العقاري حول الخليج العربي والعالم.

وقد لفت مشروع “كامبل غراي ليفينغ عمّان” الأنظار في المعرض الذي احتضن مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات فعالياته على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة ما بين 23-25 نيسان 2019، بعد أن أزاح فريق مبيعاته المشارك الستار عن خصائصه ومزاياه ضمن الجناح الخاص بالمشروع في المعرض، مسلطاً الضوء على تجربة ونمط الحياة العصرية والفريدة من نوعها التي يوفرها “كامبل غراي ليفينغ عمّان” في إطار من الأناقة الخالصة حتى أدق التفاصيل، مع مرافق وتجهيزات راقية مصممة لتوفير أعلى مستوى من الراحة خصوصاً في الوحدات السكنية، ما يقف وراء توسيع فارق المنافسة لصالحه.

ولا يقتصر مشروع “كامبل غراي ليفينغ عمّان” المطور من قبل شركة السراج للتطوير العقاري، إحدى شركات مجموعة عوده، المالكة والمطورة لمشاريع العلامة التجارية “كامبل غراي” في المنطقة، في ما يقدمه على الوحدات السكنية، بل أنه يتيح مزيجا متكاملا من الوحدات التي تتنوع ما بين وحدات سكنية فاخرة، ومجموعة من المساحات المكتبية التجارية الفاخرة، ومحال البيع بالتجزئة والمحلات التجارية الراقية، والمعارض الفنية، وغيرها من المرافق الخدمية، وذلك مع باقة من التجهيزات ووسائل وخدمات الراحة والرفاهية الفريدة من نوعها، ما يجعله وجهة جاذبة على مستوى المنطقة.

ونظراً لتميز المشروع بكافة مكوناته، فقد تمكن خلال فترة قياسية منذ انتهاء الأعمال في المشروع واستكمالها، الذي تم في شهر تموز من العام 2018 وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 2019، من تحقيق نسبة مبيعات بلغ مقدارها 30% من الوحدات السكنية المعروضة للبيع، وذلك في مؤشر على حجم الطلب والإقبال على الوحدات السكنية التي لم ولا يتم بيع أي منها أو أي من مرافق المشروع المختلفة على المخططات على الإطلاق.