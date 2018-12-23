“كامبل غراي ليفينغ” يطلق النسخة الأولى من سوق “كريسماس سينترال”

دبي- مع اقتراب عيد الميلاد، يستهل سوق “كريسماس سينترال” السنوي، وهو أحد أكبر المعارض الاحتفالية في الأردن موسم الأعياد ورأس السنة فعالياته في مساحة “ذا فالي” التجارية الخارجية الراقية التي يحتضنها مشروع “كامبل غراي ليفينغ عمّان”، التي تعد مركزاً تجارياً حيوياً يقدم تجربة تسوق فاخرة مع مزيج من البوتيكات والمتاجر والمقاهي لأشهر العلامات والمصممين، إلى جانب الترفيه الراقي مع ألوان من الفن والثقافة التي تقدم في مساحات مخصصة.

وكان المشروع قد أطلق النسخة الأولى من سوق “كريسماس سينترال” السنوي في كانون الأول (ديسمبر) الحالي، مقدماً ضمنه باقة واسعة من العروض الترفيهية، وأكشاكاً للحرفيين المبدعين والعلامات التجارية الفاخرة تم تزيينها بإضاءة العيد، كل ذلك في أجواء احتفالية ترسم البسمة على وجوه جميع الحاضرين.

وبما أن الشتاء يعد من مواسم العطاء والتكافل، سيتبرع مشروع “كامبل غراي ليفينغ عمّان” بجميع عائدات السوق لجمعية مؤسسة العناية بالشلل الدماغي تعزيزاً للشراكة التي أبرمها مؤخراً معها، ومساندةً لها في تحقيق أهدافها؛ حيث سيتم رصدها للمساعدة في تشخيص وعلاج وإعادة تأهيل الأطفال المصابين بشلل دماغي وأمراض مشابهة.

وفي هذا السياق، قال العضو المؤسس والمدير العام في مجموعة عوده ورئيس مجلس الإدارة في مجموعة فنادق كامبل غراي، سعد عوده: “يشرفنا انتهاز هذه الفرصة لدعم قضية نبيلة عبر مساندة جمعية مؤسسة العناية بالشلل الدماغي ضمن مبادرة تعكس جهودنا المجتمعية. ونحن نسعى جاهدين لنكون شركة مسؤولة اجتماعياً وداعمة اقتصادياً، عبر دعم المجتمع المحلي وإحداث فوارق إيجابية ضمنه، إلى جانب تأدية عملنا وتقديم خدماتنا الأساسية، ذلك أننا نرى بأنه من واجبنا أن ندعم الفئات المحتاجة للدعم بأي طريقة ممكنة. سعداء بشراكتنا مع هذه الجمعية الموقرة، ونتطلع للتغيير الإيجابي بالتعاون معهاً”.

وكانت الاتفاقية قد وقعت من قبل كل من نادر نعمة، المدير العام لمشروع كامبل غراي ليفينغ عمّان، ود. نسرين العتيبي الفايز، رئيسة جمعية مؤسسة العناية بالشلل الدماغي، متضمنة تعهداً من جهة المشروع بالتبرع مباشرة بحصة من عائدات فعالياتها أو أنشطتها العامة لصالح الجمعية، إلى جانب إشراك الحاضرين في هذه الفعاليات والأنشطة في العمل المجتمعي وإتاحة الفرصة لهم لدعم هذه القضية الصحية والإنسانية عبر التبرع لصالح الجمعية.