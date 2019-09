“كامبل غراي ليينغ” يزيح الستار عن منحوتة “ريفليكشن ثلاثية الأبعاد

دبي- في خطوة جديدة واصل فيها عمله كمنصة مهمة للثقافة والفنون، أزاح مشروع “كامبل غراي ليفينغ عمّان”، المشروع متعدد الأغراض والاستخدامات، الكائن في قلب وسط عمّان الجديد في منطقة العبدلي، والحائز على العديد من الجوائز، الستار عن إضافة جديدة لمنطقة “ذا فالي The Valley” التي يحتضنها المشروع، كاشفا عن منحوتة “ريفليشكن REFLECTION” التي تعبّر عن وحدة العائلة وتماسكها في مواجهة تحديات الحياة في عالمنا المضطرب والمتغير باستمرار، والتي تم إنجازها على يد الفنان البلجيكي الشهير “زيفو Zivo” المقيم في فرنسا.

وقد جاءت هذه الخطوة ضمن الجهود التي يبذلها مشروع “كامبل غراي ليفينغ عمّان” لتعزيز مكانة منطقة “ذا فالي The Valley” كحاضنة محورية للمشهد الفني المعاصر في العاصمة عمّان، إثر نجاحه وخلال فترة قصيرة نسبياً في ترسيخ مكانة مرموقة للمنطقة بفضل استقطاب واستضافة العديد من الفنانين والمعارض الفنية المهمة في معرض “ذا كورنر The Corner” الذي يعد مساحة فنية معاصرة تزين منطقة “ذا فالي The Valley”. ومع هذه الخطوة بالكشف عن منحوتة “ريفليشكن REFLECTION”، التي تم تصميمها بطول 5 أمتار وبأسلوب ديناميكي يتحدى الجاذبية، يسعى مشروع “كامبل غراي ليفينغ عمّان” لوضع الثقافة والفن في بؤرة الاهتمام ولتحويلهما لمدخل للإبداع، ولعنصر جذب فني أساسي لآلاف الزوار في المساحة الخارجية المخصصة لمحال البيع بالتجزئة والمحلات التجارية لأشهر العلامات والمصممين، منطقة “ذا فالي The Valley” ضمن المشروع.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة فنادق “كامبل غراي”، سعد عودة: “تحتل هذه المنحوتة مكانةً خاصة في قلبي، فالعمل عن مقربة مع الفنان المبدع، زيفو، للمساهمة في ابتكار وإنجاز هذا العمل الفني يعتبر من أكثر الأعمال إلهاماً في حياتي. وإذ تمثل المنحوتة مفاهيم وقيم هامة، كالوحدة والقيم العائلية والتماسك بين أفراد الأسرة الواحدة في مختلف الظروف خاصة ظروف الشدة مهما كانت، فإننا نأمل أن تؤدي الغرض منها وأن تسهم في إلهام الناس للوصول لحياة أكثر اتزاناً وتعاضداً ولمستقبل أكثر إشراقاً. نحن فخورون بإنجاز هذه المنحوتة التي تأتي في الوقت الذي يقترب فيه حلول موعد الاحتفاء باليوم الدولي للسلام، والتي ارتأينا تدشينها بحلوله كبادرة ودعوة للعمل جنباً إلى جنب لبناء عالم أفضل للجميع.”