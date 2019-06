“كامبل غراي ليڤينغ عمّان” يدشن مطعم “hangar1” المستوحى من عالم الطيران

مع مواصلة تقدمه وعمله المستمر على استكمال مرافقه، أعلن مشروع “كامبل غراي ليڤينغ عمّان”، المشروع متعدد الاستخدامات والحائز على العديد من الجوائز، عن افتتاح مطعم “hangar1” الشهير في أنحاء العالم، وذلك في منطقة “ذا ڤالي The Valley” التي يحتضنها المشروع، والتي تعتبر من أهم مكوناته كونها تشكل المركز التجاري الحيوي له، والذي يقدم بدوره تجربة تسوق فاخرة وترفيه راقٍ مع مزيج من محال البيع بالتجزئة والمحلات التجارية لأشهر العلامات والمصممين والمطاعم والمقاهي الموزعة حول حديقة وسطية خلابة.

ويتسم مطعم “hangar1” الذي يعد أول المطاعم المفتتحة في منطقة “ذا ڤالي The Valley” بأجوائه وتصميماته التي تمزج بين الجرأة والطراز العتيق، مع قائمة من الأطباق الكلاسيكية الشهية المتنوعة من أبرزها شرائح اللحم(steak) والدجاج ووجبات البرغر مع البطاطا المقلية المفضلة لدى الغالبية، مقدماً تجربة فريدة توقظ مشاعر الطفولة بداخل زواره وتثير فيهم الحنين لتلك الأيام.

وتمتاز التصميمات الداخلية لمطعم “hangar1” باللمسات الراقية التي تعكس جمالية فنية عالية، كما تجسد جوهر وروح عالم الطيران والسفر جواً في إطار جذاب، مقدمةً مفهوماً جديداً ومتميزاً للمطاعم المعاصرة وحديثة الطراز. وقد استُلهِمَت العديد من عناصر التصميمات الداخلية للمطعم من عدة طرازات لطائرات قديمة، فيما تم تطوير العديد من العناصر الأخرى بالاعتماد على أجزاء من طائرات قديمة، مما يطلق العنان لخيال زوار المطعم ورواده، ويضمن لهم استحضار الزمن الماضي والذكريات الجميلة، يعودون من خلالها إلى أيام الصبا والطفولة.

ومع مستويات الراحة العالية والخدمة الراقية التي يقدمها مطعم “hangar1″، بإمكان الباحثين عن فرصة لقضاء أوقات نوعية مع العائلة والأصدقاء والتلذذ بأطباق معدة باحتراف ضمن أجواء غنية بالأصالة، أن يجدوا ضالتهم، خاصة في ظل ما تتزين به جدران المطعم من أعمال أصلية من لوحات الجرافيتي(graffiti) للفنان المعاصر الشهير إيرنست زاكريفت Ernest Zacharevic والملقب باسم “بانكسي ماليزيا” ‘the Banksy of Malaysia”نسبة للفنان بانكسي الذي يعتبر أحد أهم وأشهر فناني ورسامي الجرافيتي وكونه يعيش في ماليزيا.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال العضو المؤسس في “مجموعة عودة” ورئيس مجلس إدارة فنادق “كامبل غراي”، سعد عودة: “يتميز مشروعنا، مشروع كامبل غراي ليڤينغ عمّان، بقيامه على رؤية طموحة واضحة، تم السعي ولا يزال يعمل على تحقيقها في مختلف مراحل وجوانب تطوير المشروع، ابتداءً من الهندسة المعمارية وصولاً للوحدات السكنية القائمة. وعلى ذلك، فإن احتضان وافتتاح مطعم “hangar1” الذي يعد جزءاً من مشروعنا المتكامل، يجسد مدى السعي لتحقيق رؤية المشروع الأساسية باعتباره جزءاً منها، ونحن على يقين تام بأن مطعم “hangar1” سيرسم لنفسه مكانة مرموقة وبسرعة قياسية بفضل عناصر التميز التنافسية التي يمتلكها من حيث المفهوم والفكرة والتصمميات والخدمات التي يقدمها، ليتصدر حينها المشهد.”

واختتم عوده: “فخورون بهذه الخطوة وباحتضان مشروعنا لمطعم “hangar1” الذي ينطوي على كافة مقومات النجاح والتميز، بفضل ما يحمله ويتسم به من إمكانات وعراقة، كما أننا نتطلع لرؤية الأثر الإيجابي الذي سيتحقق مع افتتاحه، والذي لن يقتصر على تعزيز المكانة السياحية والثقافية لمنطقة “ذا ڤالي “The Valley فحسب، بل سيمتد للمضي قدماً في توسيع حضور المطعم وتواجده في جميع أنحاء المملكة مع شبكة من الفروع في المستقبل لخدمة أكبر شريحة من أبناء الأردن ومنحهم الفرصة لتجربة كرم الضيافة التي تميزه مع قائمته من المأكولات والمشروبات وتصميماته وأجوائه الملفتة أينما تواجدوا.”

وقد جاء افتتاح مطعم “hangar1” في قلب منطقة “ذا ڤالي The Valley” امتداداً للعمل الجاري في المنطقة ضمن المشروع، لإثرائها بالمزيد من العلامات التجارية لتكون الخيار الأول والأمثل للتسوق والاسترخاء والاستمتاع بالأجواء رفيعة المستوى، ولتتصدر قائمة المراكز التجارية المتقدمة في العاصمة عمّان وتحديداً في وسطها الجديد، مشروع العبدلي؛ حيث شهد مشروع “كامبل غراي ليڤينغ عمّان”، نشاطاً سياحياً وثقافياً متزايداً منذ افتتاح منطقة “ذا ڤالي The Valley”، التي تحتضن إلى جانب المحال والمعارض الخاصة بعدد من علامات التجزئة العالمية والمطاعم الشهيرة، معرض “ذا كورنر The Corner”. ويعد معرض “ذا كورنر The Corner” المساحة الفنية المعاصرة والوجهة المثالية لعرض القطع الفنية التي يحتضنها المشروع، والتي باتت حاضنة محورية للارتقاء بالمشهد الفني المعاصر، وذلك بفضل نجاحه خلال فترة قصيرة نسبياً في استقطاب واستضافة العديد من الفنانين والمعارض الفنية الهامة، والتي كانت من أبرزها معرض “الناسك” للفنان التشكيلي الفلسطيني بشار الحروب، ومعرض “إكس بوست فاكتو X Post Facto” للفنانة التشكيلية البرازيلية “إيفانا بانيزي”، فضلاً عن سوق “كريسماس سينترال” الذي أقيم لخدمة غاية وقضية إنسانية نبيلة.