كاميرا استثنائية في هاتفGalaxy A71

عمان- تم تصميم أجهزة Galaxy A51 و Galaxy A71 من سامسونج، على نحو مبتكر لتوفير المزايا الاستثنائية والتجارب المحمولة من المستوى التالي للجميع، وتمكينهم من استعادة ذكرياتهم وكأنها تجري حاليا. ويوفر تصميمها المذهل وشاشاتها الفائقة مزيدا من الحرية للمستخدمين، لتحقيق كل ما يريدونه باستخدام هواتفهم المتحركة المتميزة بأناقتها.

تتميز هذه الأجهزة الذكية بتجاوزها حدود التصوير الفوتوغرافي التقليدي باستخدام الهواتف المحمولة، بفضل عدسة ماكرو 5 ميجابكسل في هاتفي Galaxy A51 و Galaxy A71 ، التي يتم استخدامها لأول مرة على أجهزة Galaxy ، والتي تعتبر مثالية لإبراز الأجسام المراد تصويرها على النحو الأمثل، بغض النظر عن حجمها، مع تأثيرات البوكيه الطبيعية ومزايا إبراز التفاصيل المحسنة.

تسلط هذه السلسلة الجديدة من الهواتف الضوء على الطريقة الأمثل للاستفادة من عدسة الماكرو، ومزايا تغيير المقياس. افترض أنك تتطلع لتصوير جسم صغير، قم بالتقاطه عن قرب باستخدام عدسة الماكرو، ومن ثم قم بقص جميع ميزات التعريف في الخلفية. عند نشر الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، سيظن جميع المتابعين أن الصورة المنشورة تجسد الحجم الطبيعي للجسم المعروض- ما سيمنحك الثقة للإعلان بأن ليس كل ما نراه على منصات التواصل يجسد الحقيقة كما هي.

قم بتجربة الاختبار أدناه للتعرف عما إذا كان يمكنك معرفة الفرق بين الأجسام المصغرة والأجسام بالحجم الطبيعي عندما تم تصويرها بتفاصيل دقيقة باستخدام عدسة الماكرو على جهازي Galaxy A51 و Galaxy A71.

