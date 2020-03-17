كاميرا رباعية بدقة 48 ميجابكسل.. أداء فائق مدعوم بشاحن استطاعة 40 واط

أهم ثلاث ميزات لهاتف Huawei nova 7i من الفئة المتوسطة تدفعك الآن لطلبه مسبقًا

أطلقت هواوي مؤخرًا هاتفها الجديد Huawei nova 7i للطلب المسبق في الأردن، وهو هاتف قوي من الفئة المتوسطة مزود بكاميرات عالية الجودة. صُمم هذا الهاتف الذكي الجديد مع التركيز على التصميم والأداء والميزات الفريدة؛ فهو لا يملك مظهرًا رائعًا فقط، ولكنه بالإضافة إلى الأداء المتميز يتمتع أيضًا بالعديد من التحسينات التي تتميز بها سلسلة nova المليئة بالابتكارات. لقد ألقينا نظرة على هذا الهاتف الذكي الجديد من الفئة المتوسطة، ونستعرض معك ثلاث من أهم ميزاته:

كاميرا رباعية بدقة 48 ميجابكسل

يتميز هاتف Huawei nova 7i بكاميرا فائقة الدقة مُصممة في مصفوفة على شكل مربع أنيق في الجزء الخلفي منه، مكونة من كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي، وعدسة تصوير بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل. وتشتمل الكاميرا الرئيسية على مستشعر 1/2 بوصة، وعدسة تتميز بفتحة واسعة تبلغ f/1.8. وبفضل تقنية التركيب متعدد الأطر، يمكن للنظام الجمع بين العديد من اللقطات وتوليفها لإنشاء صورة محسّنة. وللتصوير الليلي، تحتوي الكاميرا على تقنية 4×1 بكسل لإدخال مزيد من الضوء. وبالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين فترة التعرض لإنتاج صورة أوضح يتم التقاطها في إعدادات أكثر قتامة.

تتميز عدسة تصوير الزوايا العريضة Ultra-Wide Angle Lens في هاتف Huawei nova 7i بمجال رؤية واسع تصل حتى 120 درجة، أي أكبر بمقدار 1.4 مرة من بقية الهواتف التقليدية التي تصل حتى 78 درجة فقط. هذه العدسة تساعد في التقاط صور التجمعات الكبيرة مع الأصدقاء، بالإضافة إلى المناظر الطبيعية والسياحية التي تريد تخليدها بالكامل خلال رحلاتك.

تتيح لك عدسة الماكرو ذات التركيز الثابت مقاس 40 مم التقاط صور مفصلة من مسافة قريبة، مثل التقاط قطرات الندى التي تطفو على سطح الزهور – لتكتشف التفاصيل الدقيقة للعالم الذي لا تراه العين بسهولة. وأخيرًا، تقوم عدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل بإنشاء عمق ضحل للحقل وتستخدم الذكاء الاصطناعي مرة أخرى لتليين الخلفية وشحذ الجسم المصوّر لصورة احترافية.

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 16 ميجابكسل، وهي مصمّمة في جزء صغير أعلى الزاوية اليسرى من الهاتف، ومدعمة أيضًا بالذكاء الاصطناعي لالتقاط صور سيلفي مذهلة، حتى في الإضاءة المنخفضة بفضل خاصية Super Night Selfie 2.0 التي تستخدم تقنية 4-in-1 Light Fusion، بالإضافة إلى خوارزميات الذكاء الاصطناعي للكشف عن البيئات المظلمة وتحسين الإضاءة.

بطارية كبيرة بقوة 4200 ميللي أمبير مع شاحن Huawei SuperCharge باستطاعة 40 واط

تم تزويد هاتف Huawei nova 7i ببطارية كبيرة بسعة 4200 ميللي أمبير تدوم طويلًا لتكون رفيق المستخدمين الشباب سواء لالتقاط الصور أو للألعاب. ويضم الهاتف معالج Kirin 810 الذي يسهم باستهلاك منخفض للطاقة، إلى جانب واجهة التشغيل EMUI10 التي تتميز بالكفاءة في استهلاك الطاقة، فهي تتيح التقاط الصور واستخدام الجهاز للترفيه والألعاب لفترة طويلة.

ومع الشاحن باستطاعة 20 واط، تستغرق الموديلات السابقة 80 دقيقة للحصول على شحن كامل على بطارية تبلغ 4200 ميللي أمبير، وتستغرق حوالي نصف ساعة لتحصل على شحن بنسبة 50%. الآن، مع تقنية Huawei SuperCharge الجديدة والمتوفرة في هاتف Huawei nova 7i يمكن أن تحصل على شحن يصل إلى 70% في غضون نصف ساعة فقط. مع وضع ذلك في الاعتبار، فإن تقنية الشحن السريع معتمدة من TÜV Rheinland، مما يضمن سلامتك أثناء شحن جهازك.

يأتي هاتف Huawei nova 7i مزودًا بذاكرة وصول عشوائي عالية السرعة بسعة 8 جيجابايت، والتي تطلق العنان للهواتف الذكية عند تشغيل تطبيقات وألعاب مكثفة، أو حتى أثناء تحرير مقاطع الفيديو، مما يمهد الطريق لتجربة متكاملة. علاوة على ذلك، يأتي مزودًا بمساحة تخزين 128 جيجابايت أيضًا، مما يعني مساحة تخزين واسعة في هاتفك.

شاشة Huawei Punch FullView المذهلة قياس 6.4 بوصة

Huawei nova 7i هاتف أنيق وجميل المظهر. وبينما يحتوي الجزء الخلفي من الهاتف على تصميم ثلاثي الأبعاد جميل مع تدرج فريد من نوعه، ما يلفت انتباهك حقًا شاشة Huawei Punch FullView FHD+ الضخمة قياس 6.4 بوصة، والتي تدعم دقة 2310×1080. وتأتي هذه الشاشة الرائعة بتدرج لوني واسع النطاق ونسبة شاشة إلى الجسم عالية تصل إلى 90.6% لتجربة مشاهدة غامرة، بالإضافة إلى المساهمة في هوية الهاتف الأنيقة والفريدة. ويأتي هاتف Huawei nova 7i بثلاثة ألوان جميلة هي ساكورا الوردي (Sakura Pink)، والأخضر المشرق (Crush Green)، والأسود الحالك (Midnight Black).

إذا كنت تسعى للحصول على تجربة تصوير احترافية، أو تجربة استخدام فريدة من نوعها، أو كنت من عشّاق الألعاب، فهاتف Huawei nova 7i هو خيارك الأمثل. هذا الهاتف الرائع متوفر حاليًا في الأردن للطلب المسبق حتى يوم 17 آذار 2020 بسعر 222 دينارًا مع سوار Huawei Band 4 كهدية مجانية.