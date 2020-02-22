عمان- في عصر الهواتف الذكية والوسائط الرقمية، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي من أهم العوامل في حياتنا اليومية، خاصة وأنها ترتكز بشكل أساسي على الصور ومقاطع الفيديو المتنوعة التي تدفعنا للتفاعل مع بعضنا بعضا بصورة أكبر.

ومع تقدم كاميرات الهواتف الذكية وتوفر مجموعة متنوعة من التطبيقات، هناك العديد من الطرق لتلتقط صورا ومقاطع فيديو متميزة، وتجعل حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي تتميز عن البقية. وبفضل إعدادات كاميرا هاتف “Huawei Y7p” الثلاثية بدقة 48 ميجابكسل -والمتوفر حاليا في السوق الأردني للطلب المسبق- أصبحت العملية أكثر سهولة.. كل ما عليك فعله هو نقر الشاشة لأخذ أجمل الصور وتسجيل مقاطع الفيديو الرائعة.