كانافارو: اللاعبون يخشون من الاقتراب من بعضهم البعض

مدريد – قال الايطالي فابيو كانافارو مدرب جوانزو ايفيرجراندي إن الحياة تعود إلى طبيعتها شيئا فشيء في الصين، ولكنه أشار إلى أن عقلية المجتمع تغيرت بسبب فيروس كورونا.

وقال في محادثة على الشبكات الاجتماعية مع حارس منتخب إسبانيا السابق إيكر كاسياس “نحن نبدأ في الخروج والقيام بالتدريب”.

وأضاف “أول يوم كان غريبا، واللاعبين كانوا يخشون من الاقتراب من بعضهم البعض. نزعت الكمامة لأقول لهم إننا خصعنا لحجر صحي ونحن مستعدين للتدريب لمحاولة جعل الحياة طبيعية”.

وأكد أن الحياة تعود في جوانزو إلى طبيعتها شيئا فشيء، ولكن يتم اتخاذ كل الإجراءات لتفادي انتشار الفيروس من جديد.

وقال “كلما ندخل لمكان عام يقيسون درجة الحرارة ويعطونك منظف للأيدي في كل مكان”.

وأضاف “عند دخول المدينة الرياضية يعقمون حتى السيارة”، وطالب كانافارو أوروبا بحذو حذو الصين في الوقاية من الفيروس.

ويفكر كانافارو في الاستمرار في التدريب في الصين مع استمرار عقده لثلاثة مواسم قادمة، رغم أنه يظن أن أصبح مستعدا لتدريب فرق النخبة.

وقال “أنا أتحسن ف يالتدريب. وصلت لدوري الأبطال مع فريق توليته من الدرجة الثانية والآن اكتسب خبرة لأنه حين أعود لأوروبا سيطالبني الناس بالكثير. أنا الآن مستعد للتدريب، لدي أسلوب وطريقة. أنا مستعد للتدريب في أوروبا”. – (إفي)