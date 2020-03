كانافارو يدعو الإيطاليين للاتحاد لمواجهة فيروس كورونا

روما – دعا المدافع الدولي السابق فابيو كانافارو، قائد وبطل العالم في 2006 بألمانيا مع منتخب إيطاليا، بلاده الثلاثاء للاتحاد في مواجهة فيروس كورونا، وضرب مثلا بروح “الآتزوري” الذي توج بطلا للعالم قبل 14 عاما.

وكتب كانافارو في رسالة نشرها موقع “The Players Tribune” على الإنترنت “إلى كل الإيطاليين. ما يحدث في بلدنا يشعرني بالقلق، ويؤلمني. لا يمكنني وصف كم هو سيئ مشاهدة إيطاليا تعاني كثيرا، وأشخاصا كثيرينن يموتون. أشعر بالأسف لكل المصابين، ولكل من فقد عزيزًا”.

"Now that we are in the middle of this battle, we must fight it together. And that means bringing out the best versions of ourselves."@fabiocannavaro pens a letter back home to Italy.https://t.co/yhgHQ3hRby

— The Players' Tribune (@PlayersTribune) March 31, 2020