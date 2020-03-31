كانافارو يدعو الإيطاليين للاتحاد لمواجهة فيروس كورونا

روما – دعا المدافع الدولي السابق فابيو كانافارو، قائد وبطل العالم في 2006 بألمانيا مع منتخب إيطاليا، بلاده الثلاثاء للاتحاد في مواجهة فيروس كورونا، وضرب مثلا بروح “الآتزوري” الذي توج بطلا للعالم قبل 14 عاما.

وكتب كانافارو في رسالة نشرها موقع “The Players Tribune” على الإنترنت “إلى كل الإيطاليين. ما يحدث في بلدنا يشعرني بالقلق، ويؤلمني. لا يمكنني وصف كم هو سيئ مشاهدة إيطاليا تعاني كثيرا، وأشخاصا كثيرينن يموتون. أشعر بالأسف لكل المصابين، ولكل من فقد عزيزًا”.

"Now that we are in the middle of this battle, we must fight it together. And that means bringing out the best versions of ourselves."@fabiocannavaro pens a letter back home to Italy.https://t.co/yhgHQ3hRby — The Players' Tribune (@PlayersTribune) March 31, 2020

وتابع مدافع ريال مدريد الإسباني سابقا “الآن نحن داخل هذه المعركة، وعلينا القتال سويا. هذا يعني إظهار أفضل ما لدينا”.

واعتبر مدرب جوانجزو إيفرجراند الصيني، الذي عاش شخصيا تجربة الوباء الجديد وأنهى لتوه فترة حجره الصحي، أن مواطنيه يعرفون جيدا كيف يظهرون أفضل ما لديهم وقت الضرورة.

وأوضح “لحسن الحظ، هناك لحظات علينا أن نظهر فيها أفضل ما لدينا، وهذا يحدث في الأوقات الصعبة. عندما يكون الأمر ضروريا بحق. لقد شاهدته يحدث آلاف المرات، وأفكر عندما لعبنا المونديال، عندما كنت قائد المنتخب بطل العالم في 2006، رأيت هذا الأمر في اللاعبين. قضية ‘كالتشيوبولي’ (الغش الرياضي) ظهرت لتوها، والأجواء كانت متوترة، وكثيرون اعتقدوا أن هذا سيحطمنا”.

وأردف “يسألوني مرارا لماذا فازت إيطاليا بالمونديال. الأمر لم يكن صدفة، فزنا لأننا كنا الأقوى، ولأننا آمنا بحظوظنا. إيطاليا تحتاج الآن روح الجماعة هذه”.

وفتح صاحب الـ46 عاما مع زملائه المتوجين بكأس العالم في 2006 حسابا لجمع الأموال لمساعدة الصليب الأحمر في حربه ضد (كوفيد-19).

وقال في هذا الصدد “نحاول تقديم شيء. نحن أبطال العالم في 2006 فتحنا حسابا لجمع الأموال التي ستوجه للصليب الأحمر الإيطالي، وستكون لزيادة كفاءة كل المنشآت الصحية في بلادنا”. – (إفي)