“كان ياما كان” تهدي 500 كتاب جديد لـ 3000 طفل في المخيم الإماراتي الأردني

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عمان – أهدت حملة “كان ياما كان”، التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، والمعنية بتوزيع وجمع الكتب للأطفال واليافعين من خلال التبرعات؛ أكثر من 500 كتاب على الأطفال في المخيم الإماراتي الأردني (مريجيب الفهود) الذي تشرف عليه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، من حصيلة الكتب التي تبرّعت بها المؤسسات والأفراد خلال دورتها الخامسة التي أطلقتها في شهر رمضان.

تأتي هذه الحملة بهدف مواصلة دور المجلس في تعزيز ثقافات ومعارف الأطفال اللاجئين، وفي إطار فعاليات الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019، حيث يأتي هذا الإهداء تزامناً مع اليوم العالمي للاجئين، إذ تضمنت عناوين الكتب التي وصلت إلى مكتبة القلب الكبير في المخيم تنوعاً لافتاً، بعد أن نجحت الحملة بجني تبرعات الكتب طيلة رمضان، إذ كانت الحملة قد خصصت صناديق للتبرع بالكتب المستعملة أو الجديدة ضمن خيمة “كان ياما كان” في المجلس الرمضاني الذي أقيم في مسرح المجاز بالشارقة، ليصل إجمالي عدد الكتب الموجودة في المكتبة حتى الآن أكثر من 4 آلاف كتاب، تلبي احتياجات 3000 من الأطفال واليافعين منذ العام 2014.

رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين مدير مشروع الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019 مروة العقروبي، اشارت إلى أن التبرعات التي وصلت للحملة تترجم الفكر الإنساني والثقافي لمختلف الجهات والمؤسسات والأفراد في دولة الإمارات بأهمية الكتاب ودوره في بناء الإنسان والنهوض بمعارفه وخبراته الفكرية والمعرفية، ومن هذا المنطلق سعينا لأن نصل بالعناوين الجديدة التي جمعناها إلى الأطفال اللاجئين في الأردن لنؤكد على حضورنا ودورنا في تقديم شتى أصناف الدعم لهم والوقوف إلى جانبهم في ظروفهم التي يمرون بها”.

وعلى هامش الزيارة نظّم فريق عمل المجلس الإماراتي لكتب اليافعين جلسات قرائية متنوعة استهدفت الأطفال من مختلف الأعمار قدمت لهم فرصة مثالية للتعرف على أنماط جديدة في سرد القصص والحكايات التي تتضمنها الكتب.

ومنذ انطلاقها حققت حملة “كان ياما كان” جملة من الإنجازات الملموسة على صعيد النهوض بثقافة الأجيال، ودعمهم بكل ما يتطلب للنهوض بمعارفهم، ونجحت حتى الآن في جمع أكثر من 12 ألف كتاب تم توزيعها في كلٍ من الإمارات، والأردن، والمغرب، والهند ومناطق أخرى من العالم.