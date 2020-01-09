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كايد أبو صفيه رئيسا للجامعة الهاشمية بالوكالة

منذ ساعة واحدة

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حسين الزيود

الزرقاء – قرر رئيس مجلس أمناء الجامعة الهاشمية الدكتور ياسين الحسبان، تكليف الدكتور كايد أبو صفية القيام بأعمال رئيس الجامعة الهاشمية وممارسة كافة صلاحياته اعتبارا من صباح اليوم الخميس الموافق 9/1/2020، إلى حين تعيين رئيس جديد للجامعة وفقا لأحكام قانون الجامعات الأردنية النافذ.

يشار إلى أن الدكتور أبوصفيه يعمل عضو هيئة تدريس في الجامعة منذ العام 2000، ويحمل رتبة الأستاذية في تخصص الكيمياء العضوية منذ العام 2015، وقد تدرج في عدة مناصب كان آخرها نائبا لرئيس الجامعة منذ 24/11/2019.

Hussein. [email protected]

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