“كايسيد” تؤكد أهمية دور المؤسسات والقيادات الدينية في مواجهة كورونا

عمان- الغد- اكدت منصة الحوار والتعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة في العالم العربي التي يدعمها مركز الحوار العالمي (كايسيد) اهمية دور الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة في المنطقة العربية في نشر قيم التعاضد والتضامن والإخاء في مجتمعاتهم في ظل تفشي مرض فيروس كورونا (19-COVID)، وتعزيز التضامن الإنساني بمساعدة فئات المجتمع الأشد احتياجًا، لا سيَّما الفئات الأشد ضعفًا وفقرًا، مع اتخاذ تدابيرَ وقائية وتقيُّدٍ بتعليمات الحماية الذاتية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية للمنصة بتقنية الاتصال المرئي هوالاول لها العام الحالي، حيث ناقش أعضاء المنصة أدوار ومساهمات القيادات الدينية والمؤسسات الدينية في الإستجابة فيروس كورونا المستجد، والتخفيف من تداعياته الإجتماعية والإقتصادية على المجتمعات في المنطقة العربية، وأهم النشاطات التي تقوم بها المؤسسات المتنوعة في المنصة وكيفية التعاون في هذا المجال اضافة الى ما يمكن أن تقوم به المنصة لتعزيز دور القيادات والمؤسسات الدينية كشريك أساس للحكومات وصانعي السياسات في مواجهة الأزمات ونتائجها المستقبلية.

واكدت اللجنة اهمية دور القيادات الدينية كشريك أساس لصانعي السياسات والحكومات في مواجهة جائحة كورونا والتعامل مع الآثار السلبية التي ستنتج عنها في المستقبل ،الدور المحوري الذي يجب ان تلعبه المؤسسات الدينية في هذه المرحلة الحرجة سيما في نشر التوعية وتعزيز التماسك الاجتماعي ومواجهة كل اشكل العنف التي قد تنجم في المجتمع والأسرة، والتأكيد على ضرورة اتباع التعليمات الصادرة عن الحكومات والمؤسسات الدولية صاحبة الاختصاص لمواجهة جائحة مرض فيروس كورونا (19-COVID).

وتم الاتفاق على ضرورة العمل على انجاز مشاريع مشتركة على المستوى المحلي والإقليمي لمواجهة جميع الآثار السلبية في المستقبل والتي تؤثر بشكل كبير على التماسك الاجتماعي والعيش المشترك وخصوصا قضايا التنمر ومواجهة خطاب الكراهية والوصمة الاجتماعية.

ورحب كبير المستشارين في مركز الحوار العالمي الدكتور محمد ابو النمر باعضاء اللجنة وقدم عرضا لمستجدات مشروع المواطنة الحاضنة للتنوع في الدول العربية (منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة)، وكذلك مستجدات منتدي الحوار بين أتباع الأديان لقمة العشرين والجلسة الإقليمية الخاصة العالم العربي.

وخلال الاجتماع عرض مسؤول البرامج في المنطقة العربية لمركز الحوار العالمي أستاذ وسيم حداد موجز لأهم منجزات و أعمال المنصة خلال النصف الثاني من عام 2019 وكذلك اهم برامج المنصة لعام 2020 وخطة العمل الطارئة لمواجهة مرض فيروس كورونا (19-COVID).

يُذكر أن منصة الحوار والتعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة في العالم العربي، هي منصة إقليمية أطلقت في شهر فبراير 2018 بمبادرة من مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين اتباع الأديان والثقافات، وتعد الأولى من نوعها في العالم العربي التي يعمل من خلالها القيادات والمؤسّسات الدينية ونشطاء الحوار في المنطقة بالتعاون مع المركز على تعزيز ثقافة الحوار والعيش المشترك وبناء التماسك الاجتماعي في المنطقة انطلاقًا من أسس المواطنة المشتركة.