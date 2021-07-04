كاين يؤكد أن إنجلترا لم تحقق شيئا حتى الآن رغم بلوغ نصف النهائي

روما – شدد المهاجم هاري كاين على أن إنجلترا “لم تحقق شيئًا حتى الآن”، رغم بلوغها الدور نصف النهائي من كأس أوروبا لكرة القدم إثر اكتساحها أوكرانيا برباعية نظيفة في روما أول من أمس.

وأكد كاين الذي رفع رصيده إلى ثلاثة أهداف في البطولة “إننا على الطريق الصحيح ولكننا لم نحقق شيئًا حتى الآن. لدينا مباراة نصف نهائية في ويمبلي، إنها لحظة جيدة لنحتفل بها ولكننا نعرف أين نريد أن نصل”.

وتابع ابن الـ27 عامًا “حتى الآن كل شيء يسير بشكل جيد ويمنحنا ذلك الثقة، ولكننا سنواجه الدنمارك وهو فريق صعب ويملك إمكانات سيتحتم علينا دراستها”.

وأردف “سنحظى بدعم 60 ألف متفرج، نريد أن نجعلهم فخورين بنا كما عائلاتنا وأصدقائنا”.

وبعد أن فشل في هز الشباك في دور المجموعات بعد موسم رائع مع توتنهام حصل خلاله على هداف الدوري وأفضل صانع ألعاب، وجد كاين أخيرًا طريقه إلى الشباك بهدف ضد ألمانيا في ثمن النهائي قبل أن يحرز ثنائية ضد أوكرانيا.

وعلق “بصفتي مهاجم، أحيانًا تصلني الكرة وأحيانًا أخرى لا. هذه المرة نجحت في التسجيل سريعًا ومن ثم إضافة الثاني. كدت أن أسجل “هاتريك”، لكن كمهاجم يجب أن أكون مستعدًا للفرصة التالية”.

وبلغ الإنجليز نصف نهائي البطولة القارية للمرة الأولى منذ العام 1996 حين انتهى مشوارهم على أرضهم على أيدي الألمان بالذات، بفضل أهداف كاين (4 و50) وقلب الدفاع هاري ماغواير (46) وجوردان هندرسون (63).

وأثنى المدرب غاريث ساوثغيت على الروح الجماعية للفريق وأهمية الخروج من ويمبلي بعد ثلاث مباريات في دور المجموعات ومواجهة ثمن النهائي التي خاضوها جميعها في لندن، وقال “اعتقدت أنه كان من الجيد لنا مغادرة ويمبلي قليلاً لأنه كان من الصعب تكرار الأجواء التي حظينا بها ضد ألمانيا. كان من الجيد المجيء إلى هنا (روما)، والاستعداد للمباراة في بيئة مختلفة، واللعب في ملعب رائع وفي أمسية رائعة”.

وتابع ساوثغيت الذي بات ثاني مدرب فقط يقود إنجلترا إلى الدور نصف النهائي في كأس العالم (2018) وكأس أوروبا بعد ألف رامزي (1966 و1968) “قدم اللاعبون أداءً مذهلا، حتى أولئك الذين دخلوا من مقاعد البدلاء. حافظوا على الإيقاع وتمكنا من حماية اللاعبين الذين يملكون إنذارات. ولكنني أفكر أيضًا باللاعبين الذين غابوا الليلة.. من الصعب أن تبقي الجميع متحفزًا ومنخرطًا وتجعلهم يشعرون أنهم يحظون بالتقدير. ولكن إذا نحن في نصف النهائي، فهو بفضل هذه الروح”.

وتابع “جودة اللاعبين مهمة حتمًا، ولكن رأيت العديد من المنتخبات تخرج من البطولة لأنها لا تتمتع بالروح التي تملكها هذه المجموعة”.

باتت انجلترا أول منتخب في تاريخ البطولة القارية يحافظ على نظافة شباكه في المباريات الخمس الأولى، وقد أثنى ساوثغيت على لاعبيه “يقدم المدافعون مستوى مميزًا إضافة إلى الحارس، ولكن الأمر لا يتعلق فقط بالمدافعين الأربعة الذين لعبوا الليلة، لأنه كانت هناك تغييرات على امتداد المباريات وخرجنا دائمًا بشباك نظيفة”.

وأضاف “الفضل يعود أيضًا إلى المهاجمين الذين يعملون جاهدين ولاعبي الوسط الذين يغطون المساحات، الجميع يشارك في ذلك”.

من جهته، تحسر مدرب أوكرانيا أندري شفتشنكو على الكرات الهوائية بعد أن سجلت انجلترا ثلاثة من الأهداف الأربعة عبر رأسية “بالنسبة لي، لعبت المباراة على عوامل محددة. كانت انجلترا أقوى في الكرات الهوائية وخسرنا قلب الدفاع (سيرهي كريفتسوف الذي خرج في الشوط الأول) الذي كان من الممكن أن يشكل إزعاجًا أكثر لهم. بالنسبة لي، هذا ما حدد مسار المباراة”.

وتابع “أعتقد أن أوكرانيا قدمت بطولة جيدة، رغم كل الغيابات والصعوبات في الفريق.. كان كاين فعالا وسجل من الفرص التي أتحيت له. وفي بطولة على هذا المستوى، يشكل ذلك فارقًا. انجلترا كانت فعالة واستفادت من أخطائنا وسيطرت على المباراة”.

تلتقي انجلترا مع الدنمارك على ملعب ويمبلي بعد غد وأكد ساوثغيت صعوبة المهمة مشددًا على أن التأهل إلى النهائي “هو التحدي بالنسة لنا الآن. لعبنا مباراتين ضد الدنمارك في دوري الأمم وندرك كم هذا الفريق قادر على تقديم أداء جيدا”.

وتابع “أظهروا ذلك مجددًا في هذه البطولة ولديهم حافز إضافي بعد الذي حصل لكريستيان (إريكسن). ستكون مباراة رائعة”.

وأكد “هناك الكثير من الأمور التي حصلت خلال السنوات الأخيرة وعشنا ليالٍ صعبة وعانينا من أداء مخيب أحيانًا. ولكن اليوم نملك الإيمان ويرى اللاعبون ما هو ممكنًا.. لم نتأهل يومًا إلى نهائي اليورو وهذه فرصة جيدة لكتابة صفحة في كتاب التاريخ”. -(أ ف ب)