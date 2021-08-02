كاين يتخلف عن تدريبات توتنهام في محاولة لفرض رحيله

لندن – ذكرت تقارير صحافية في إنجلترا الاثنين بأن مهاجم توتنهام هاري كاين تخلف عن تدريبات فريقه اثر عودته من إجازة طويلة وسط شائعات عن محاولة قائد إنكلترا فرض رحيله عن فريقه اللندني.

وكان من المتوقع أن يعود كاين إلى مقر تدريب توتنهام بعد قضائه إجازة لمدة ثلاثة أسابيع بعد نهائي كأس اوروبا الذي خسره منتخب بلاده امام ايطاليا بركلات الترجيح، وذلك من أجل الخضوع لفحوصات كوفيد-19 ولمعرفة مدى جاهزيته البدنية، لكن وبحسب اكثر من وسيلة اعلامية في انكلترا، لم يتواجد كاين في مقر النادي اللندني الشمالي ما يعزّز من فرضية انتقاله الى ناد آخر قد يكون مانشستر سيتي بطل انكلترا الذي تقدم قبل ايام بعرض قيمته 100 مليون جنيه استرليني للحصول على خدماته.

ورفض نادي توتنهام التعليق على غياب كاين عن تدريبات الفريق.

وكان كاين (28 عاما) أعلن قبل بداية كأس اوروبا عن رغبته في الرحيل عن توتنهام الذي لم يحرز اي لقب في صفوفه حيث خسر معه نهائي دوري ابطال اوروبا عام 2019 امام ليفربول صفر-2، ثم نهائي كأس انكلترا امام مانشستر سيتي صفر-1 في ايار/مايو الماضي علما بان الفريق لم يحرز اي لقب منذ عام 2008.

ويعتبر كاين بأنه يملك “اتفاق جنتلمان” مع مجلس ادارة توتنهام للرحيل هذا العام، لكن مع ارتباط اللاعب بعقد لثلاث سنوات اضافية، فان رئيس النادي دانيال ليفي يطالب بمبلغ 150 مليون جنيه (208 مليون دولار) للتخلي عن هدافه.

يذكر أن توتنهام قام بالتعاقد مع مدرب جديد هو البرتغالي نونو اشبيريتو سانتو بدلا من المدرب الموقت راين مايسون الذي استلم الفريق اواخر الموسم الماضي خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو. –(أ ف ب)