كباتن من التاكسي الأصفر يشاركون تجربة الانضمام إلى “كريم”

عمان- بمرور الأيام وتوسع عملياتها وتغطيتها الجغرافية، قامت شركة “كريم” بتعزز أسطولها من السيارات، وذلك لتلبية الطلب المتنامي على خدماتها في المدن التي تخدمها، ما حدا بها لفتح المجال أمام قطاع التاكسي التقليدي (الأصفر) للاستفادة من نموذج عملها والانضمام الى منصتها، وذلك إيماناً منها بأهمية هذا القطاع وضرورة العمل جنباً الى جنب لتطوير قطاع النقل، فكانت أولى هذه الخطوات العام 2017؛ حيث فتحت المجال لانضمام سيارات التاكسي الأصفر الى منصتها، هذا وما تزال “كريم” اليوم تواصل خطوات هذا الدمج؛ حيث فتحت خلال العام الحالي المجال لانضمام المزيد من سيارات التاكسي الأصفر المطابقة للمعايير المطلوبة لأسطولها ومنصتها في عمّان وإربد والزرقاء، احتفالاً بمرور عامين على بدء الدمج، مع خطط لفتح المجال أمام المزيد منها في باقي المدن التي تخدمها.

إليكم بعض التجارب التي يستعرضها مجموعة من سائقي التاكسي الأصفر منذ انضمامهم الى شركة “كريم”:

يقول الكابتن محمد أسعد وهو من سكان مدينة إربد: “أمضيت 20 عاماً أعمل في مهنة نقل الركاب بالطريقة التقليدية، لكنني تحولت للعمل مع كريم منذ حوالي عام، فقد لفتني حضورها الإلكتروني المتزايد فزاد اهتمامي لمعرفة المزيد عن هذه الشركة التي أدركت بأنها تسير على طريق صنع مستقبل النقل، والتي جذبني إليها المزايا التي تعود بالنفع على شبكة الكباتن، وقد كان ذلك؛ فبادرت بالانضمام لأسطولها، مستوفياً شروطها ومعاييرها كافة”.

واختتم أسعد بالقول: “أضافت تجربتي مع كريم الكثير لمهنتي؛ حيث إنني وقبل كل شيء بت أشعر بنظرة إيجابية من قبل مستخدمي التطبيق تجاهي ككابتن، ذلك أن كريم استطاعت إحداث هذا التغيير مع نموذج عملها المختلف ومع قواعدها الصارمة التي تنطبق على مستخدمي منصتها كافة من كباتن ومن ركاب أيضاً. كذلك، فقد استفدت من مدى المرونة والسلاسة والسهولة”.

ومن جهته، يشير زياد القنة (58 عاماً)، والذي يعمل سائق تاكسي منذ 12 عاما، وانضم إلى شركة “كريم” العام 2017، إلى أنه عرف عن الشركة من خلال بعض الزملاء العاملين في القطاع والذين نصحوه بتجربة العمل على منصة “كريم”.

أما محمد رجب الصادق، الذي انضم لأسطول “كريم” منذ أن تم فتح الباب لانضمام قطاع التاكسي مع التطبيقات الذكية، فقد أشار إلى الوفورات التي حققها من خلال تعاونه مع “كريم” من حيث الوقت والجهد وتكاليف التشغيل من أجرة ضمان وتكاليف محروقات وصيانة وغيرها مما كان يثقل كاهله فيما سبق. ومن جانبه، قال أبو راكان وهو أحد مالكي سيارات التاكسي الأصفر، ومن المنضمين حديثاً لشبكة كباتن “كريم” بسيارته التي تم تسجيلها ضمن أسطول الشركة: “استهوتني فكرة التعاون مع كريم، والتي شجعني عليها أحد أصدقائي المقربين لما تحمله من مميزات ومنافع يعد من أهمها التخلص من عناء البحث عن ركاب والتي كانت تستنفد الوقت كما تضيف المزيد من الأعباء المتعلقة بالوقود.